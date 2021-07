Velstove

Ende 2019 hatte Christiane Hartmann das Amt der Heimatpflegerin in Velstove von Horst Schulze übernommen und schmiedete Pläne für viele gemeinsame Aktionen in diesem Ort. Doch nur wenige Monate später machte Corona ihr einen Strich durch die Rechnung. „Es ist sehr schwierig, neue Kontakte aufzubauen, wenn alle wegen der Infektionsgefahr auf Abstand gehen müssen“, sagt sie. Ihre Idee für die erste Corona-konforme Gemeinschaftsaktion in diesem Jahr kam aber ausgesprochen gut an: eine Familien-Rallye mit Fragen zu Natur und Geschichte. Auch die Siegerehrung fand jetzt unter freiem Himmel statt.

Heimatpflegerin Christiane Hartmann Name: Christiane Hartmann Geburtsort: Wolfenbüttel Wohnort: Velstove (seit 2000) Alter: 54 Familie: zwei erwachsene Töchter (22,28) und Hund Jambo (Cotton de Tuléar) Beruf: Sporttrainerin, Honorarkraft bei mehreren Vereinen in Wolfsburg (Seniorensport) und engagiert beim Projekt „3000 Schritte für die Gesundheit“ Ehrenamt: Heimatpflegerin in Velstove (seit 2019) Hobby: Lesen – am liebsten „alles zum Thema Natur“

Während der Lockdowns gab es keine Feste in Velstove, lange kein Training in Gruppen und ein Restaurant, das eventuell wieder hätte öffnen können, gibt es seit Schließung der letzten Gaststätte auch nicht mehr in Velstove. Der Gedanke, die gemeinsamen Spaziergänge oder Radtouren mit Kindern oder Jugendliche mit Hilfe eines Quiz’ aufzupeppen gefiel den Teilnehmenden dann ausgesprochen gut.

Einige Antworten waren auf Findlingen, an Häusern oder auf Schildern im Ort zu finden, andere – wie heimische Vogelarten – musste man wissen oder im Internet suchen – wenn das löchrige Netz es erlaubte. „Wir haben die Chronik von Horst Schulze zur Heilfe genommen und jede Mülltonne fotografiert“, erzählte bei er Siegerehrung Annegret Schlak, die gemeinsam mit ihrem Mann Friedhelm, Bruder Guido Fricke und Schwägerin Martina sowie Detlef und Karin Schäfer als „Best Friends Forever“ antrat und einen Sonderpreis gewann – Wilhelm Marschners Wolfsburg-Fotobuch. 17 öffentliche Müllbehälter gibt es übrigens in Velstove. Hartmanns Hintergedanke: „Hier lag oft eine Menge Müll herum – aber jetzt wissen ja alle, wo sie ihn lassen können...“

Gemeinsam unterwegs: Die Familien Spieckermann und Harings absolvierten die Rallye gemeinsam, ließen aber offensichtlich die anderen nicht alles abschreiben - Harings holten einen Punkt mehr, 67 von 69. Quelle: privat

Die zwei regulären ersten Plätze gingen an Kristina und Niels Harings mit Till, 4 Jahre, und Pia, 2 Jahre sowie an Norbert und Andrea Spieckermann mit Finn, 4 Jahre, und Nele, 1 Jahr alt. Beide Familie wohnen in der Straße Rote Kuhlen und waren gemeinsam unterwegs. Auch ihre Gutscheine werden sie wahrscheinlich gemeinsam einlösen:Beim Ausflug in den Tierpark Essehof, den der Ortsrat – vertreten durch Jan Schulze und Jörn Rogaß – spendiert. Eigentlich war ein Besuch im Planetarium geplant, doch dafür sind die Kinder noch zu klein. „Diesen Gewinn gibt es dann bei der nächsten Aktion nach den Sommerferien“, sagt Hartmann. Diesmal bereitet sie eine Bilderrätsel-Rallye vor. Den dritten Preis, Eintrittskarten fürs Phaeno, bekamen schon diesmal Bernd und Kristina Brandrup Küster mit Sohn Sven, 14 Jahre alt – auch wenn sie zur Siegerehrung nicht kommen konnten.

Von Andrea Müller-Kudelka