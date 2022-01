Während die Sanierungsarbeiten nach der Aufstockung von Gebäuden in Vorsfelde Nord noch in vollem Gange sind, haben sich die Besitzverhältnisse verändert. Am 1. Januar unterschrieb das Unternehmen LEG den Vertrag mit der Adler Group. Zurzeit verschaffen sich die neuen Verwalter gerade einen Überblick. Die Mieterinitiative setzt derweil ihre Unterschriftensammlung fort.