Hehlinger freuen sich auf Pfingsten: Wasserpark öffnet wieder

Alle Hehlinger können sich aufs Pfingstwochenende freuen: Parallel zu den Wolfsburger Freibädern soll dann auch der Hehlinger Wasserpark wieder öffnen. Allerdings eher still und leise. „Eine richtige Aktion machen wir erst im Sommer“, sagt Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker.

Sommerfest mit Eis

Bis vor einigen Jahren feierte der Hehlinger Ortsrat die Saisoneröffnung im Wasserpark jeweils mit Geschenken und einem Familienevent. Aber: „Oftmals war zum Zeitpunkt der Eröffnung das Wetter zu schlecht, so dass kaum Besucher kamen“, berichtet von Steimker. Deshalb habe man sich auf ein späteres Event konzentriert: ein kleines Sommerfest mit dem Spendieren von Eis. „Das kommt immer riesig an“, betont sie.

„Wir wollen auch diesmal wieder möglichst viele Besucher erreichen und planen im Sommer eine größere Aktion – natürlich mit Einhaltung aller Corona-Vorschriften“, so von Steimker. Wichtig ist ihr die Botschaft: Hehlingen kämpft um seinen Wasserpark. Und zwar die ganze Dorfgemeinschaft.

Maibaum „heimlich“ aufgestellt

Ein weiteres Symbol für die intakte Dorfgemeinschaft sei der Maibaum: Wegen der Corona-Krise sei auch der „geheim“ aufgestellt worden – unter Mithilfe von Ortsratsmitglied Axel Schmalkuche, Feuerwehrleuten rund um Uwe Hilger und Christoph Lange, Vorstandsmitglied im Kulturverein Hehlinger Roland. „Der Maibaum mit all seinen Wappen der Hehlinger Vereine ist ein schönes und sichtbares Zeichen unsere aktiven Dorfgemeinschaft“, so von Steimker. „Auch in Corona-Zeiten.“

Von Carsten Bischof