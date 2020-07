Hehlingen

Der Hehlinger Roland hat es wirklich nicht einfach: Unbekannte haben schon mehrmals das Schwert der Reiterfigur demoliert oder gestohlen. Außerdem hängte jemand eine Laterne an die Hand und drückte dem Roland ein Blümchen in die Hand. Jetzt hat ihm irgendjemand einen Standventilator aufs Pferd gelegt.

„Es ist doch noch gar nicht so heiß“, meinte Christoph Lange, Vize-Vorsitzender des Kulturvereins „Hehlinger Roland“, als er davon erfuhr. Ja, es ist lustig. Aber die Reiterfigur musste schon einiges aushalten, seitdem sie auf einem Sockel in der Dorfmitte steht. Christoph Lange ist froh, dass die Statue diesmal nicht beschädigt wurde. Seine Hoffnung: „Wäre schön, wenn man den Roland endlich in Ruhe lässt.“ Der Kulturverein will sich darum kümmern, dass der Ventilator wieder verschwindet.

Eine bewegte Geschichte sei 2012

Das 3,50 Meter großer Reiter-Standbild hat eine bewegte Geschichte hinter sich: 2012 zum 900. Geburtstag von Hehlingen wurde es feierlich nahe der Kirche aufgestellt. Der Hehlinger Kulturverein hat sich jahrelang dafür eingesetzt und sieben Jahre dafür fleißig Spenden gesammelt. Ross, Reiter und Schwert hat der Künstler Georg Arfmann aus Bronze geschaffen, der Sockel ist aus Sandstein. Kosten insgesamt inklusive Aufstellen: rund 100 000 Euro.

Hehlingen ist stolz auf seinen Roland. Doch schon bald ging der Ärger los: Vandalen rissen im Oktober 2014 die Klinge des Schwertes ab. Die Klinge wurde in einer Gießerei neu gerichtet, eine Berliner Fachfirma schweißte sie an und patinierte sie. Es blieb nicht bei diesem Schaden, es folgten weitere. Es gab aber auch lustige Aktionen: So hängte jemand dem Roland in der Adventszeit eine Laterne an den Arm.

Von Sylvia Telge