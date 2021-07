Hehlingen: Vierter Bauabschnitt auf L 322 beginnt

Hehlingen/Rümmer

Es gibt eine gute und eine weniger gute Nachricht zu den Bauarbeiten auf der L 322 zwischen Hehlingen und Rümmer: Der vierte Bauabschnitt beginnt am Montag, 26. Juli, leider gibt es aber Verzögerungen im dritten Abschnitt, teilt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel mit.

Es bleibt bei der Vollsperrung auf der L 322

Die Arbeiten finden bei Vollsperrung statt. Der vierte Abschnitt reicht vom Ortsausgang Hehlingen bis zum westlichen Ortseingang von Rümmer. Die Bergstraße in Hehlingen bleibt frei, in Rümmer werden Gartenweg und Rottenweg zur Sackgasse. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August.

Der Durchgangsverkehr wird weiterhin von Groß Twülpstedt kommend über Velpke, Danndorf und Reislingen nach Hehlingen umgeleitet, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung. Anliegerverkehr bleibt mit Einschränkungen möglich.

Schwierige Baugrundverhältnisse

In einem rund 200 Meter langen Teilabschnitt des dritten Bauabschnitts in Rümmer (Einmündung K 40 bis zum östlichen Ortsausgang/Dorfgemeinschaftshaus) konnten die Arbeiten bislang nicht abgeschlossen werden, so die Behörde. Der Grund: schwierige Baugrundverhältnisse. Der Asphalteinbau soll hier bis Mitte August erfolgen.

Neben der Fahrbahn, der Bushaltestelle und den Entwässerungsanlagen werden im Zuge der Arbeiten auch die Borde teilweise erneuert. Die Landesbehörde bittet Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.

Von der Redaktion