Hehlingen: Umweltsünder laden illegal Bauschutt in der Feldmark ab

Hehlingen

Viele Hehlinger sind sauer: Skrupellose Umweltsünder haben jetzt gleich zwei große Bauschutthaufen in der Feldmark illegal entsorgt. Die Feldmarkinteressentschaft hat die Polizei eingeschaltet, die WAS (Wolfsburger Abfallentsorgung und Straßenreinigung) will die Haufen entsorgen.

Hehlinger sind sauer

Gleich mehrere Hehlinger meldeten sich bei der WAZ und wiesen auf die Riesenhaufen hin – einhelliger Kommentar: „Schweinerei!“ Auch Hartmut Bertling,Vorsitzender der Feldmarkinteressentschaft, ist angefressen: „Gleich zwei Bauschutthaufen – die müssen den Müll mit großen Fahrzeugen angeliefert haben.“ Der eine Haufen liegt auf einem Feldweg in Richtung Almke, der andere Haufen auf einem Feldweg in Richtung Reislingen.

Anzeige erstattet

„Beide liegen so, dass man mit einem Laster von der einen Seite ranfahren und an der anderen Seite wieder wegfahren kann.“ Er vermute, so Bertling, dass es ein und derselbe Umweltsünder war: „Die Haufen sind ja nahezu identisch.“ Toilettenreste, Umfassungen von Kellerfenstern, Pflastersteine, Waschbetonplatten – klare Entsorgung von Bauschutt. „Wir haben Anzeige bei der Polizei erstattet.“ Was ihn besonders nervt: Bereits vor einigen Monaten hätten Unbekannte illegalen Müll in der Feldmark entsorgt – auch damals hätte die Stadt den Haufen entsorgen müssen.

WAS entsorgt den Müll

„Empört“ ist auch Hehlingens Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker: „Wer macht denn so etwas?“ Auch sie sei von mehreren Bürgern auf die Bauschutthaufen angesprochen worden. Die Stadtverwaltung übrigens auch: „Die Bauschuttablagerungen wurden der Abfallbehörde zur Nachverfolgung Ende letzter Woche gemeldet“, sagt Sprecherin Elke Wichmann. „Die WAS kümmert sich jetzt um die Entsorgung.“

Von Carsten Bischof