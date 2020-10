Hehlingen: Ortsrat und Stadt wollen Jugendhütte doch erhalten

Hehlingen

Die Jugendhütte auf dem Hehlinger Bolzplatz soll erhalten bleiben. Stadt und Ortsrat wollen gemeinsam mit Jugendlichen ein neues Konzept erarbeiten und gleichzeitig Ärger mit der Nachbarschaft vermeiden. Das beschloss der Ortsrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend.

Dem Beschluss ging eine heftige Diskussion voraus, denn: Obwohl die Hütte am Bolzplatz vor Jahren gemeinsam mit Jugendlichen neu gestaltet wurde, gibt es immer wieder Ärger mit Anwohnern. Laute Musik, Müll, Urin und Kot auf benachbarten Grundstücken – viele Hehlinger haben die Nase voll und wünschen sich, dass die Hütte als Treffpunkt für Heranwachsende endlich verschwindet.

Bolzplatz für jüngere Kinder, Hütte für Jugendliche erhalten

„Das können wir natürlich verstehen“, sagt Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker ( CDU). Aber das Kinder- und Jugendbüro der Stadt habe die Politiker um den Erhalt der Hütte gebeten. Begründung: Auch Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren brauchen einen Treffpunkt. Man habe sich auf Folgendes geeinigt: Der Bolzplatz bleibt zum Fußballspielen vor allem für jüngere Kinder erhalten – die Hütte als Treffpunkt für Jugendliche auch.

Aber: Gemeinsam mit den Streetworkern von Streetlife will sich der Ortsrat mit interessierten Jugendlichen zusammensetzen und darüber reden, wie man die Hütte als Treffpunkt erhalten kann. „Das geht nur gemeinsam mit Jugendlichen“, betont von Steimker. Deshalb lade man interessierte Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren für Dienstag, 13. Oktober, um 17.30 Uhr zu einem ersten Gespräch an die Hütte ein. Dort berede man dann auch, wie es konkret weitergeht. Ziel sei es, sowohl Bolzplatz als auch Jugendhütte in friedlicher Koexistenz zu erhalten.

Ortsrat will Verkehrsberuhigung auf der Vorsfelder Straße

Weitere Forderung des Ortsrates: Verkehrsberuhigung auf der Vorsfelder Straße. Blumenkübel sollen Raser ausbremsen. Und der Ortsrat fordert eine Beleuchtung am Roland-Denkmal an der Kirche. „Nicht nur, um unseren Roland zu beleuchten“, betont von Steimker. „Sondern auch, weil die Ecke dort sehr dunkel ist.“ Und man dort Licht brauche.

Von Carsten Bischof