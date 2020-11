Hehlingen

Das Mega-Baugebiet Sonnenkamp und das städtische Verkehrskonzept Süd-Ost: Um diese beiden Themen kreiste am Donnerstagabend die Sitzung des Hehlinger Ortsrates. Ganz zum Schluss wurde es dann emotional: Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker ( CDU) verabschiedete sich im Namen des Gremiums mit einem Präsentkorb von Benno Scheid – der langjährige städtische Betreuer des Ortsrates geht in den Ruhestand.

„Ich weiß nicht, ob mir mein Amt als Ortsbürgermeisterin ohne Sie so viel Spaß gemacht hätte“, betonte von Steimker. Scheid habe sie vom ersten Tag an begleitet und sie in die Kommunalpolitik eingeführt. Scheid bedankte sich seinerseits bei den Hehlinger Politikern: Die Arbeit im und mit dem Hehlinger Ortsrat habe auch ihm Spaß gemacht.

Verlegung der L290 muss die Stadt vorfinanzieren

Weniger um Spaß ging es bei den anderen Themen – und auch das machte von Steimker deutlich: „Viele Projekte werden hier im Ortsrat nicht behandelt, weil wir geographisch nur am Rande betroffen sind – aber die Auswirkungen dieser Projekte spüren wir sehr wohl.“ Diesmal gab es aber das volle Paket von städtischen Planungen: So stellte Oliver Iversen (Geschäftsbereich Straßenbau und Projektkoordination) die Sachstand bei der Verlegung der L290 zwischen Reislingen-Südwest/ Neuhaus und Dieselstraße vor: „Wir untersuchen jetzt, welche Verkehrsmengen auf die neue L290 sollen und welche auf die jetzige.“ Anfang 2021 soll der Plan stehen. Eine 50:50-Finanzierung mit dem Land werde es aber nicht geben: „Wir müssten vorfinanzieren.“

Thomas Göhmann (Projektkoordinator) und Tilman Runge (WEB) stellten die aktuellen Arbeiten und Planungen fürs Neubaugebiet Sonnenkamp vor: „Die Arbeiten gehen jetzt los“, betonte Runge. Man baue Regenrückhaltebecken und die Entwässerungsleitungen. „Wird der Hehlinger Bach durch die Arbeiten aufgewertet?“, wollte PUG-Politiker Axel Schmalkuche wissen. Der könne Wasser gebrauchen. Laut Runge versucht die WEB, Regenwasser in der Natur zu halten – und auch in den Hehlinger Bach zu leiten.

Muss ein Radschnellweg vier Meter breit und nachts beleuchtet sein?

Nicht einverstanden war Axel Schmalkuche mit den Planungen zum Radschnellweg vom Hehlinger Kreisel in die City: „Muss der wirklich vier Meter breit sein? Und muss der wirklich die ganze Nacht über beleuchtet sein? Das lockt doch Insekten an und tötet sie.“ De widersprach Planer Iversen: „Ein Radschnellweg braucht vier Meter Breite, um förderungswürdig zu sein. Nur an besonderen Stellen – etwa am Steimker Berg – darf er etwas schmaler sein. Außerdem wollen wir mit ihm ja den Radverkehr fördern.“

Er verteidigte auch die Beleuchtung des Radwegs: „Modernes LED-Licht ist sehr sparsam und spricht Insekten mit seinem Lichtspektrum gar nicht mehr an.“ An einer Stelle, so Iversen, diskutiere man aber noch: Solle man den Radschnellweg um den Schillerteich herum oder lieber am Berliner Ring entlang zum St. Annen-Knoten führen – die meisten Radler würden zu VW wollen. Der Ortsrat stimmte den Vorlagen zu.

