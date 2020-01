Hehlingen: Ortsrat berät über die Zukunft des Wasserparks

Hehlingen

Das wird interessant: Der Hehlinger Ortsrat tagt am Donnerstag, 28. Januar, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle. Die wichtigsten Themen sind die Zukunft des Wasserparks und die weitere Planung im Riesen-Neubaugebiet Sonnenkamp.

Hilft eine Wiederaufbereitung?

„Wir wollen Zahlen und Fakten zum Wasserpark“, sagte Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker ( CDU) in der jüngsten Ortsratssitzung im November. Denn die Politiker hoffen, mit einer Wasser-Wiederaufbereitungsanlage den Wasserpark in Hehlingen dauerhaft halten zu können. Diese Zahlen und Fakten liefert die Verwaltung jetzt im Vorfeld der Sitzung: Demnach besuchten in 2019 gerade einmal 7504 Gäste den Wasserpark – nach 14 276 im Jahr davor. Hinzu kommt, dass die Stadt den Wasserpark wegen der Trockenheit schon vorzeitig geschlossen hat.

Eine Wiederaufbereitungsanlage, so die Hoffnung der Politiker, könnte das Wasserproblem im Wasserpark lösen. Denn: Bei einem Wiederaufbereitungskreislauf brauche man weniger Wasser, als wenn ständig neues Wasser aus dem Brunnen hinzugepumpt werde. Schließlich sei der Wasserpark ein Spielplatz und kein Freibad.

Stadt hat Bedenken

Bäderchefin Sabrina Spring meldet in einer Kenntnisgabe jetzt Bedenken an: Laut Infektionsgesetz für Kindereinrichtungen muss „das Becken täglich mit frischem Wasser gefüllt und abends wieder entleert werden, um Verkeimung des Wassers zu vermeiden“. Die Kosten für eine Wiederaufbereitungsanlage (chemisch oder biologisch) müssten erst ermittelt werden. Ortsrat und Verwaltung wollen jetzt gemeinsam nach einer dauerhaften Lösung suchen.

Gemeinsame Lösung

Diskussionen dürfte es auch rund um die Sonnenkamp-Pläne geben, denn: Im Frühjahr 2021 sollen die ersten Häuser gebaut werden können – das dafür nötige Verkehrskonzept wird dann noch nicht starten. Aber genau diese Parallelität hat der Ortsrat immer gefordert.

Von Carsten Bischof