Vorsfelde

Haushalt und Verkehr – das waren zwei Hauptpunkte bei der ersten Ortsratssitzung Vorsfeldes im Jahr 2022. Kämmerer Andreas Bauer erläuterte ausführlich, warum das Investitionsprogramm bei der derzeitigen Kassenlage nicht sehr üppig ausfällt. Einiges soll Dank Sachzwängen und Fördergeldern aber doch passieren. Und auf anderes wollen die Lokalpolitiker nicht kampflos verzichten. Bis zur nächsten Sitzung mit Beschlussfassung am 15. März soll die Verwaltung Stellung nehmen.

Geld für Schule, Kita, Aller, Altstadt und Feuerwehr

Vermisst hat der Ortsrat im Investitionsprogramm zwei lange geforderte Maßnahmen: Einen zusätzlichen Parkplatz für das Schulzentrum im Eichholz zwischen den Gebäuden der Förderschule und dem MTV-Center sowie die Planung für die Sanierung der Heidgartenschule. Ein großer Haushaltsposten ist die Fertigstellung der St. Petrus-Kita (Gesamtkosten etwa 7,5 Millionen Euro). Jens Fänger fragte in diesem Zusammenhang nach, wie es mit dem derzeit verwaisten Aktivspielplatz neben der Kita weitergehen soll.

Drei weitere Haushaltsposten betreffen ebenfalls bereits bekannte Projekte: Die Aller-Renaturierung, die bereits läuft (2,1 Millionen Euro), die technische Aufrüstung der Feuerwehr, damit die Werderstadt während des Neubaus der Berufsfeuerwehr-Zentrale in der Dieselstraße die Notruf-Bereitschaft übernehmen kann (Redundanzleitstelle, rund 1 Million Euro) und schließlich das Förderprogramm Zukunft Innenstadt, das 2022 bis 2025 sichtbar werden soll (Honorarkosten insgesamt: 2 Millionen Euro). „Das Planungsbüro vor Ort soll möglichst 2022 an den Start gehen“, freut sich Ortsbürgermeisterin Sandra Straube.

Vier Anträge der CDU

Einstimmig sprach sich der Ortsrat für vier von der CDU schriftlich eingebrachte Anträge aus: Herrichtung des Spielplatzes an der Kochsbreite, ein Konzept für Schulen und Sportvereine während der Sanierung der beiden Sporthallen im Eichholz – das betrifft unter anderem die Oberliga-Handballer – Sachstandsbericht zum Glasfaserausbau und Verkehrsberuhigung in der Johann-Albrecht-Straße. Konkrete Vorschläge für bauliche Maßnahmen, Piktogramme und Schilder zum Schutz von Fuß- und Radverkehr lieferte die CDU per Foto gleich mit.

Baustelle der St. Petrus-Kita in Vorsfelde: Das Foto wurde im Juni 2021 aufgenommen. Quelle: Matthias Leitzke

Anfragen von Mitgliedern verschiedener Ortsratsfraktionen betrafen hauptsächlich die bereits vorhandene Verkehrs-Infrastruktur: Es ging um Probleme beim Linksabbiegen auf der Neuhäuser Straße an der Querung Kanalstraße, eine schlecht einsehbare Kurve an der Bauking-Einfahrt im Vogelsang, löchrige Wege nördlich des Kanals und kranke Bäume an der Aller sowie die Verkehrsregelung auf dem Schützenplatz. Hier wünscht sich die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Kerstin Struth mehr Sicherheit am Kinderspielplatz und vor allem Klarheit darüber, welches Tempo auf der Durchfahrt zwischen Meinstraße (50 km/h) und Bruchgartenweg (30 km/h) gilt.

Intelligente Lösungen für Müll

Fragen der Ortsratsspitze sind auch beim Thema Müll-Entsorgung noch offen: Kerstin Struth will wissen, ob es wirklich keine Chance gibt, gelbe Tonnen statt der gelben Säcke einzuführen. Und Sandra Straube mag sich nicht damit abfinden, dass die Vorsfelder Innenstadt keine Exemplare der Abfallbehälter mit Müllpresse bekommen soll, die im Rahmen eines Pilotprojektes bisher nur in der Wolfsburger Fußgängerzone eingesetzt werden.

Ortsratsspitze von Vorsfelde: Ortsbürgermeisterin Sandra Straube (l.) und ihre Stellvertreterin Kerstin Struth. Quelle: PUG/SPD

Bei der nächsten Sitzung am 15. März wird es abschließend um den Haushalt und voraussichtlich um die Planungen für das Baugebiet im Fuhrenkamp gehen.

Von Andrea Müller-Kudelka