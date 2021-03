Hauptschule Vorsfelde: So funktionieren die Corona-Schnelltests

Vorsfelde

Corona-Schnelltests gelten als wichtiger Baustein einer möglichen Öffnungsstrategie raus aus dem Dauerlockdown. Die Hauptschule Vorsfelde hat in der vergangenen Woche ein Riesenpaket mit Schnelltests bekommen, aktuell läuft laut Schulleiter Henrik Becker eine Probewoche, in der Schüler und Lehrer den Umgang mit dem Schnelltest üben. Wie funktioniert das schnelle Testen? Die WAZ durfte beim ersten Test in der Klasse 10 a dabei sein.

Die Klasse 10 a ist im Wechselunterricht. Das heißt: Es ist immer nur die Hälfte der Klasse vor Ort, die andere Hälfte lernt zuhause im Homeschooling. Beide Hälften wechseln sich ab. Am Dienstagmorgen sind acht Schüler zwischen 16 und 19 Jahren im Klassenraum, alle tragen Maske. Unterrichtet werden sie von Lehrerin Ann-Kathrin Sander und der Betreuungskraft Thorsten Kohlbauer. Beide habe die Schüler im Vorfeld über die freiwillige Testung aufgeklärt und abgefragt: Wer macht mit? Vier Schüler machen mit, die anderen vier machen im Übungsbuch weiter.

Vor dem Selbsttest gibt es einen sechsminütigen Erklärfilm zu sehen

Bevor es losgeht, zeigen Sander und Kohlbauer über Laptop und Whiteboard einen sechsminütigen Erklärfilm. Alle Schüler gucken konzentriert zu. Vor dem Testen in ein Taschentuch schnaufen, das Stäbchen zwei bis drei Zentimeter tief in die Nase halten, fünfmal in jede Richtung drehen – wer ein Ergebnis will, muss sich an die Anweisungen halten. „Funktioniert wie ein Schwangerschaftstest“, sagt der Sprecher – die Schüler lächeln.

Die Schnelltests am Schulzentrum – in Bildern:

Dann wird’s ernst. Unter Anleitung von Ann-Kathrin Sander – sie macht jeden Handgriff exakt vor – packen die Schüler die Testutensilien aus, schütten die Testflüssigkeit ins Plastikreagenzröhrchen und verschließen es. „Beim Stäbchen gibt es einen Trick“, sagt Sander. „Unten nur ein Stück weit ausreißen – und niemals mit Händen die Watte oben berühren.“ Sanft holen die Schüler das Teststäbchen aus der Folie und führen es in die Nase, eine Schülerin dreht sich höflich weg. Alle drehen das Stäbchen fünfmal nach links und fünfmal nach rechts und stecken das Stäbchen dann für eine Minute in die Testflüssigkeit.

Hier gibt’s kostenlose Corona-Schnelltests Nach der Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums können sich Bürger einmal pro Woche kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Diese sogenannten Bürgertests (Schnelltests) können im Klinikum Wolfsburg (montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr, Telefon 053 61/ 80 25 87), in der Galerie-Apotheke in der City-Galerie (053 61/ 22 500), beim DRK Wolfsburg, in der Seniorenwohnanlage WIR –Wohnen im Ruhestand in Fallersleben (montags bis donnerstags von 11 bis 14.30 Uhr, freitags von 11 bis 13 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 16 Uhr, Karfreitag bis Ostersonntag jeweils von 11 bis 13 Uhr, Telefon 053 62/ 96 460 sowie im DRK-Seniorenzentrum in Vorsfelde (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr, Telefon 053 63/ 80 99 350) vorgenommen werden. Weitere Infos zu den Schnelltests gibt es unter der mailadresse buergertestung@stadt.wolfsburg.de. Wichtiger Hinweis: Der Schnelltest wird nur bei Interessierten durchgeführt, die ohne Symptome sind.

Bei einem positiven Testergebnis muss der Schüler abgeholt werden

Dann drei Tropfen Testflüssigkeit auf den Teststreifen und – warten. Ann-Kathrin Sander stellt ihren digitalen Wecker auf 15 Minuten – so lange braucht der Teststreifen für ein Ergebnis. 15 bange Minuten, in der auch der coolste Typ angespannt wirkt. Thorsten Kohlbauer projiziert drei mögliche Ergebnisse aufs Whiteboard: Strich bei C (wie Controllbereich) und T (Testbereich) wäre blöd, weil „positiv“. Das heißt: infiziert und ansteckend. In diesem Fall, so Sander, müsse sie den Schüler in den Sani-Raum schicken, ihn von den Eltern abholen lassen, zudem wäre ein PCR-Test beim Arzt nötig.

Möglichkeit zwei: ein Strich bei C – er bedeutet „negativ“, das heißt: An diesem Tag bin ich nicht hoch infektiös und ansteckend. Die beste Lösung. Möglichkeit drei: Strich bei T heißt, der Test war ungültig, bitte wiederholen. Nach 15 endlosen Minuten bimmelt der Wecker und alle schauen auf ihren Teststreifen – alle „negativ“. Alle sind sichtbar erleichtert und atmen tief durch.

Bisher gab es keinen einzigen positiven Schnelltest an der Hauptschule

Erleichtert ist auch Schulleiter Henrik Becker: „Bis jetzt hatten wir keinen einzigen positiven Test.“ Er hofft, dass es nach den Osterferien so positiv bleibt. Denn dann ist die Einübe-Woche vorbei und es wird jede Woche getestet. Mindestens einmal. Und immer freiwillig. Bis es irgendwann nicht mehr nötig ist...

