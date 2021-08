Hackepeter-Fest: „Zappenduster“ und deftige Küche begeistern die Vorsfelder

Vorfelde

Ein Stück vor-pandemische Normalität gab es am Wochenende in Vorsfelde zu erleben. Am Ütschenpaul veranstaltete Kult-Wirt Jovi Davidovic sein jährliches Hackepeter-Fest mit Livemusik und deftiger Küche. Fast ein wie ein Mini-Eberfest.

Endlich wieder ein Straßenfest für Vorsfelder

„Es ist einfach schön, dass wir, unter Einhaltung aller Hygiene-Vorschriften, wieder ein Event für viele Menschen machen können“, schwärmte Davidovic. Die vorab zu reservierenden Plätze auf dem Ütschenpaul waren schnell ausgebucht. Auch das eher bescheidene Wetter am Wochenende tat der Stimmung keinen Abbruch. Das Helferteam stellte große Zelte auf, damit alle das Showprogramm im Trockenen genießen konnten. Der Zeitpunkt der Veranstaltung lässt auf einen Eberfest-Ersatz schließen, was es aber laut Davidovic nicht sein soll: „Das Ziel war es einfach nur, den Vorsfeldern nach einem Jahr der Pause wieder ein Straßenfest zu bieten.“

Volles Zelt: Der Regen hielt die Vorsfelder nicht vom Besuch des Hackepeter-Festes ab. Quelle: Gero Gerewitz

Eröffnet wurde die Veranstaltung am Freitagabend von dem Alleinunterhalter Rose. Er begeisterte mit einer bunten Mischung an deutschen Schlagern und sorgte für entsprechende Stimmung. Am Samstagabend trat die Wolfsburger Kult-Band „Zappenduster“ auf und begeisterte die Zuschauer mit Classic-Rock-Songs der 1960er-Jahre, von Creedence Clearwater Revival bis hin zu den Beach Boys. Auch viele Songs der Rolling Stones, zu Ehren des verstorbenen Stones-Drummers Charlie Watts, waren dieses Mal im Programm.

Im Video: Die Band „Zappenduster“ auf dem Hackepeterfest

Programm kommt beim Publikum gut an

Diese Mischung kam beim Publikum prima an: Es sang und klatschte mit. „Ich bin nur wegen der Band hier. Ich bin ein großer Fan und nahezu auf allen Konzerten“, betonte die Vorsfelderin Sandra Kierblewski. Auch die Musiker fanden’s klasse: „Das ist erst unser dritter Auftritt dieses Jahr. Um so schöner, dass wir trotz des Wetters so ein tolles Publikum haben“, freute sich Bandmitglied Karl-Heinz Hanne.

Genauso abwechslungsreich wie das Showprogramm war das Speiseangebot am Wochenende. Extra für dieses Event stellten Davidovic und sein Team eine üppige Grillplatte zusammen. Zum Ausklang des Hackepeter-Festes lud die PUG Vorsfelde am Sonntagmorgen zum Bürgerfrühstück ein.

Von Finn Kahrens