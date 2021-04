Vorsfelde

Der Regionalverband Großraum Braunschweig prüft, ob er künftig am alten Vorsfelder Bahnhof Züge mit Berufspendlern halten lassen kann. Als Teil eines neuen umweltfreundlicheren Mobilitätskonzepts. Für Vorsfeldes Ortsbürgermeister Günter Lach (CDU) ist diese Idee eine Totgeburt, denn: „Wir haben die Infrastruktur für einen neuen Haltepunkt gar nicht.“

Früher war der Bahnhof ein großes Spektakel für kleine Vorsfelder

Wenn sich einer rund um den Vorsfelder Bahnhof auskennt, dann ist es der 66-Jährige: „Ich bin hier in Bahnhofsnähe aufgewachsen. Meine Großeltern haben in der benachbarten Konservenfabrik gearbeitet. Hier habe ich als Kind mein erstes Kaugummi aus dem Automaten gezogen.“ Natürlich sei es für Kinder interessant gewesen, was am Güterbahnhof passiert, „wenn Güter hier vom Zug auf LKW verladen wurden“. Oder wenn die großen Viehtransporter angekommen seien – „mit all den Pferden, Schweinen und Kühen“. Ein großes Spektakel für die damals kleinen Vorsfelde.

Schnelltrasse: Heute rauscht der ICE nur noch am alten Vorsfelder Bahnhof vorbei. Quelle: Roland Hermstein

Das heißt: Günter Lach hat eine enge Beziehung zum (alten) Vorsfelder Bahnhof, das Geschehen rund um die Gleise interessiert ihn und liegt ihm am Herzen. Aber: Einen Zug-Halt am früheren Vorsfelder Bahnhof könne er sich heute „beim besten Willen“ nicht vorstellen. Auf so eine Idee könne nur jemand kommen, „der die Örtlichkeiten hier nicht kennt“.

Seit 1978 gibt es keinen Personenverkehr mehr am Vorsfelder Bahnhof

Denn: Der Vorsfelder Bahnhof sei 1978 für den Personenverkehr stillgelegt worden. 1991 sei auch der Gütertransport eingestellt worden, das ehemalige Zollhaus sei mit der Wiedervereinigung bedeutungslos geworden. Später, als die ersten beiden Gleise direkt am alten Bahnhof als ICE-Strecke eingeweiht wurden, sei die Lärmschutzwand in der Südstadt gebaut worden. Seitdem trennt die Wand auch das Bahnhofsgebäude – seit vielen Jahren in privater Hand und vermietet – von den Gleisen. Die Folge: Wenn überhaupt, könnten Pendlerzüge nur am südlichsten Gleis halten.

Der Vorsfelder Bahnhof in Bilder:

Aber, so Lach: „Da kommt man überhaupt nicht hin.“ Denn: Die Gleise liegen direkt an Tierfriedhof und Gartenflächen. Dorthin führt nur ein Feldweg, die Verlängerung der Straße An der Kochsbreite. Dieser Feldweg führt übrigens ins Gewerbegebiet Vogelsang und wird von einigen Ortskundigen als Abkürzung genutzt. „Aber wo will man hier einen Parkplatz für Pendler anlegen? Wo will man eine Straße zur Trasse bauen?“, fragt Lach. Ehe man hierhin gurke, sei man schneller am Wolfsburger Hauptbahnhof. „Auch mit dem Bus ist man schneller in Wolfsburg.“

Hinzu kommen der Hochdruckbehälter des Wasserverbands Vorsfelde und Wohnhäuser direkt an der Trasse. Sein Fazit: „Hätte man die Schnelltrasse damals auf die südliche Seite gelegt, könnte man die nördliche Trasse heute für Pendlerzüge nutzen. Hat man aber nicht...“

Von Carsten Bischof