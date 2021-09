Vorsfelde/Wendschott

In der Hermann-Löns-Straße läuft es mittlerweile relativ rund, was den Neubau der St.-Petrus-Kita angeht: Die Firma Deubau hat den Rohbau so gut wie beendet, Kinder und Kita-Team hoffen, dass sie 2022 umziehen können. Am Montag luden die Kirchengemeinde St.Petrus Vorsfelde/Heiliggeist Wendschott und die Stadt Wolfsburg, die das 7,5-Millionen-Euro-Projekt gemeinsam stemmen, zur Grundsteinlegung ein.

Video: Mit Stadträtin Iris Bothe im Obergeschoss

Wobei: Wirklich gelegt wurde der Grundstein noch nicht. Die Zeitkapsel mit Bauplänen, Gästeliste und Kinderbild soll im Inneren des Gebäudes sichtbar hinter Glas eingemauert werden. Ein ganz spezielles Prozedere für ein ganz besonderes Haus. „Das runde Gebäude schmiegt sich in die Natur hinein – und die Natur kommt auch ins Gebäude“, sagte Propst Ulrich Lincoln mit Blick auf mehrere Vogelnester im Haus. Die werden jetzt, nach der Verglasung, zwar erstmal wieder verschwinden, aber dafür ist in Form eines großzügigen Dachgartens, den man von außen und von der ersten Etage aus begehen kann, später wieder Platz für mehr Natur. „Von dort oben hat man den schönsten Blick auf Wendschott“, findet der Propst.

Außergewöhnliche Architektur hatte nicht nur Fans

Oberbürgermeister Klaus Mohrs freute sich, dass er noch in seiner Amtszeit bei der Grundsteinlegung für das Gebäude dabei sein konnte. Die ersten Planungen starteten schon in den 1990er Jahren, abgeschlossen waren sie erst 2017. Kita-Leiter Detlef Heubach, der sich zurzeit im Urlaub befindet, habe von Beginn an an der Spitze der Kita-Bewegung gekämpft und das sei für die Stadt Wolfsburg „nicht immer ganz bequem gewesen“, so Mohrs. Letztlich unterstützen dann aber doch sowohl die Verwaltung als auch die beiden Ortsräte Vorsfelde und Wendschott das Projekt, das wegen der außergewöhnlichen Architektur auch Kritik geerntet hatte. Rebekka Sauf, die jetzt stellvertretende Kita-Leiterin ist, war schon als Praktikantin in den Entstehungsprozess eingebunden und erläuterte: „Das pädagogische Konzept wird architektonisch abgebildet.“ Leitsatz des Teams: Christliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung.

Zur Galerie Die Stadt Wolfsburg und die evangelische Kirchengemeinde bauen gemeinsam ein neues Gebäude für die St.-Petrus-Kindertagesstätte in der Hermann-Löns-Straße. Kinder aus Wendschott und Vorsfelde werden die Einrichtung besuchen, die für sieben Gruppen ausgelegt ist und sich über zwei Etagen erstreckt. Am 20. September 2021 war Grundsteinlegung, die Fotos zeigen Rohbau und Gäste.

Ebenfalls beteiligt: Annika Schimanski und Barbara Allmers vom Kirchenvorstand. „Meine eigenen Kinder können inzwischen leider nicht mehr profitieren, aber viele andere“, sagte Schimanski. Allmers verteilte als kleines Segens-Geschenk Blumenzwiebeln an Planende und Ausführende sowie an die beiden Kinder der Löwengruppe, die stellvertretend für alle Mädchen und Jungen der Kita bei der Grundsteinlegung mit dabei waren. Linnea und Max brachten ihrerseits ein selbstgemaltes Bild eines Lebensbaums für die Zeitkapsel mit.

Viele weitere Gäste aus dem Kreis der Kirche, der Stadtverwaltung, der Politik und der beteiligten Firmen waren erschienen, etliche Grußworte gab es. Bei all der Freude trat eine nicht ganz so schöne Nachricht fast in den Hintergrund: Der Bau wird teurer als gedacht – etwa 500 000 Euro kommen wegen der Preissteigerung bei Baustoffen hinzu. Mohrs sagte dazu: „Modellkitas in Fertigbauweise sind günstiger, aber es gibt Standorte, für die diese Bauweise nicht geeignet ist – wie dieser hier.“ Der OB dankte mehrfach dafür, dass die Kooperation mit der Kirche als Freiem Träger die Hochbauverwaltung entlastet. Jetzt hoffen alle, dass die Bauarbeiten wirklich zügig zum Ende kommen und 2022 das Kinderlachen in den fertig möblierten Räumen für insgesamt sieben Gruppen das Gezwitscher aus den Nestern, die während der Bauzeit den Vögeln eine Heimat boten, ablöst.

Von Andrea Müller-Kudelka