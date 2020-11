Vorsfelde

„Danke, liebes Gesundheitsamt“, diesen Gruß wollten die Schüler der Grundschule am Drömling an die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes übermitteln. Dazu haben die Schüler für das Gesundheitsamt Wolfsburg und das DRK Heim in Vorsfelde gebastelt. Der Fenster- und Raumschmuck sei in einer großen Karte überreicht worden. Das Gesundheitsamt habe sich umgehend gemeldet und sich bedankt. Räume seien bereits mit der Weihnachtsdekoration geschmückt worden. Das teilen Rektor Tim Brückner und Inga Linde, Lehrerin und Initiatorin an der Schule, mit.

Das Gesundheitsamt ist Thema im Unterricht

Eine andere Gruppe, deren Situation auch die Kinder wahrnehmen, seien Groß- und Ur-Großeltern, die im Pflegeheim leben. So gingen auch ein Teil der diesjährigen Winter-Basteleien an das DRK-Heim Vorsfelde. In der Schule arbeiteten die Kinder zuvor die Thematik des Coronavirus auf. Da vielen Kinder das Gesundheitsamt kein Begriff war, erschien es den Lehrern umso lohnenswerter die besondere Rolle des Gesundheitsamtes zu besprechen.

Bastelaktion: Die Schüler schenken ihre Weihnachtsdekoration dem Gesundheitsamt. Quelle: Grundschule

Und ein weiteres Projekt haben die Schüler verwirklicht: Seit vielen Jahren beteiligt sich die Schule am Weihnachtspäckchenkonvoi des Round Table und Ladies' Circle Deutschland. Die Idee dahinter: Kinder in Deutschland verpacken mit ihren Eltern Spielzeug, Kleidung und andere nützliche Dinge als Weihnachtsgeschenk in einem Schuhkarton, der dann von vielen ehrenamtlichen Helfern in die Ukraine und nach Rumänien gebracht wird.

Geschmückte Räume: Das Gesundheitsamt hängte die Basteleien auf. Quelle: Gesundheitsamt

Weihnachtspäckchenkonvoi : 166 Päckchen wurden auf die Reise geschickt

An der Schule war man sich schnell einig, dass die Weihnachtspäckchen nicht der Corona-Pandemie zum Opfer fallen dürften. Drei Wochen lang konnten die Päckchen in der Schule abgegeben werden und jeder konnte zusehen, wie es Tag für Tag mehr wurden. „Es ist schön zu sehen, mit wie viel Begeisterung die Kinder berichten, welches Spielzeug sie von sich ausgewählt haben, um einem anderen Kind damit eine Freude zu bereiten“, teilt Brückner mit.

An den Schulstandorten Moorkämpe und Altstadt wurden 166 Päckchen gesammelt und auf die Reise geschickt.

