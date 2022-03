Wendschott

Nach den coronabedingten überwiegend digital durchgeführten Sitzungen scheint jetzt etwas Normalität zurückzukehren in den kommunalpolitischen Alltag Wolfsburgs: Der Ortsrat Wendschott jedenfalls tagte wieder einmal in Präsenz, was zur Freude der Anwohner bedeutete, dass auch sie dem aktuellen Geschehen im Ort persönlich folgen durften.

Von diesem Angebot machte man reichlich Gebrauch. Bei Einhaltung von pandemiebedingten Abständen war der Saal des Schützenheimes beinahe komplett belegt. Immerhin stand mit dem Investitionsprogramm ein Thema auf der Tagesordnung, das vor allem die Eltern im Ortsteil bewegt. Besser gesagt: Es stand nicht im Programm.

Für Erweiterung der Grundschule gibt es weder Pläne noch Finanzierungsmöglichkeiten

Für die dringend erforderliche Erweiterung der Grundschule gegenwärtig weder Pläne noch Finanzierungsmöglichkeiten auf dem Tisch. Das bewog den Ortsrat in einem interfraktionellen Antrag von CDU, SPD, Grünen und PUG, noch einmal nachdrücklich an die Verwaltung zu appellieren, mehr Schulklassenraum für Wendschott zu schaffen. „Die vorhandenen Kapazitäten reichen seit Jahren nicht aus, allen Wendschotter Schülerinnen und Schülern einen Schulplatz zu stellen“, heißt es dort wörtlich.

Die Stadtverwaltung möge prüfen, ob in Nähe der bestehenden Schule eine Dependence oder ein Nebengebäude für die Unterbringungen eines Klassenverbandes möglich sei. Zwar wurde die Schule 2020 baulich erweitert – der Platz reicht dennoch nicht aus.

Grundschule Wendschott: 2020 wurde die Einrichtung zwar erweitert – der Platz reicht aber immer noch nicht aus. Quelle: Britta Schulze

Der Ortsrat modifizierte damit einen bereits bestehenden Antrag aus dem Jahre 2021, in dem unter anderem noch vorgeschlagen worden war, durch eine Containerlösung oder etwa mobile Klassenräume die zu erwartenden Engpässe zeitlich limitiert zu überbrücken. „Diese Möglichkeit erachten wir als nicht mehr sinnvoll“, so der Ortsrat in seinem einstimmigen Beschluss.

Wendschott: Immer Kinder kommen aus den Baugebieten – Plätze reichen nicht

Zuvor hatten auch Eltern in der Einwohnerfragestunde ihre Besorgnis darüber artikuliert, dass Wendschotter Kinder nicht mehr die Schule im Ort besuchen können. Dafür dürften zwischen 25 und 30 Schulplätze schon jetzt fehlen, noch nicht zugerechnet sind die Kinder von Neubürgern in jetzigen und künftigen Baugebieten.

Grundschul-Dependance bräuchte eigene Infrastruktur

Der Ortsrat betonte ferner, dass die eventuelle Dependance mit komplett eigener Infrastruktur ausgestattet werden müsse. „Auf Mensa oder sanitäre Einrichtungen der jetzigen Schule zurückzugreifen, würde diese überfordern“, so Ortsbürgermeister Siegfried Leu (CDU) und Klaus-Dietrich Kurtz (BGW). Fraktionssprecher Norbert Batzdorfer (Grüne) beschrieb dies salopp: „Die Schule pfeift jetzt schon aus dem letzten Loch.“

Bei den aktuell formulierten Anträgen an die Verwaltung allerdings soll es nicht bleiben. Im Juni plant der Ortsrat einen Workshop in gleicher Angelegenheit mit einer Zusammenkunft von Schule, Ortsrat und Elternschaft.

Der Ortsrat Wendschott hat getagt – endlich wieder in Präsenz. Quelle: Burkhard Heuer

Ortsrat stimmt Haushalt zu: „Uns bleibt ja nichts übrig...“

Bereits zuvor hatte der Ortsrat einstimmig Haushaltsplan und Investitionsprogramm grünes Licht gegeben. „Uns bleibt ja ohnehin nichts anderes übrig“, kommentierte Norbert Batzdorfer. Markus Praß vom Geschäftsbereich Finanzen hatte stellvertretend für Stadtkämmerer Andreas Bauer (nahm am einem Bundeskongress für Katastrophenschutz teil) auf die schwierige Finanzlage der Stadt verwiesen und um Zurückhaltung bei neuen Anträgen zum Investitionsprogramm gebeten.

Wendschott: 1,1 Millionen dieses Jahr für neue Halle

Immerhin stehen für Wendschott in diesem Jahr 1,1 Millionen Euro im Investitionsprogramm als erste Rate für den Neubau der Einfeldhalle. Die Gesamtkosten in Höhe von 4,04 Millionen Euro werden auf drei Jahre bis 2024 verteilt.

Von Burkhard Heuer