Stell dir vor, du wirst 100, und darfst nicht richtig feiern: So ergeht es heute der Vorsfelderin Gerda Liebner. Aber sie nimmt es wie immer in ihrem Leben mit Humor: „Nächstes Jahr feiern wir meinen 101. Geburtstag umso größer.“ Immerhin: Ganz allein ist sie nicht, die Familie kommt in die Eberstadt.

Gerda Liebner wurde am 26. März 1921 in Breslau geboren

Gerda Liebner kommt ursprünglich aus Schlesien: Sie wurde am 26. März 1921 in Breslau geboren, als Gerda Weckert. Nach der Volksschule arbeitete sie als Kindermädchen und Hausgehilfin. Ihre Leidenschaft war das Nähen – aber damals gab es kaum Lehrstellen, so lernte sie das Friseurhandwerk.

Natürlich fuhr auch Gerda Liebner in den 1950er Jahren einen Käfer. Quelle: Britta Schulze

In den Kriegsjahren floh sie mit Mutter Ida und Vater Ernst in den Westen und landete in Räbke, einem Dorf in der Nähe von Helmstedt. Hier wurde die Familie von einem Malermeister-Ehepaar aufgenommen. Hier arbeitete Gerda Liebner zuerst als Waldarbeiterin, dann als einzige Friseurin im winzigen Dorf. Hier brachte sie ihren Sohn zur Welt. Und hier lernte sie auch ihren späteren Ehemann Horst Liebner kennen. Hier spielte sie Theater und glänzte mit Vorträgen, Sketchen und Kostümierungen – „es gab keine Feier ohne ihre belustigenden, viel belachten Auftritte“, berichtet ihr Sohn Klaus Weckert.

Gerda Liebner arbeitete bei Hertie und kocht noch heute täglich frisch

1958 zogen Gerda und Horst Liebner nach Wolfsburg – Horst arbeitete bei Volkswagen, Gerda als Reinigungskraft bei Großkopf und später als Verkäuferin in der Hertie-Haushaltswarenabteilung. 2003 zog die lebenslustige Frau ins DRK-Seniorenzentrum, in den Bereich „Betreutes Wohnen“. Wobei „betreut“ relativ ist: „Ich kaufe selbst ein und koche täglich selbst“, betont sie stolz. Im DRK-Wohnheim ist sie die älteste Bewohnerin.

Gerda Liebner: So sah sie als junges Mädchen aus. Quelle: Britta Schulze

Viele Jahre lang war sie in der AWO Vorsfelde aktiv und nahm während einer der vielen Fahrten an einer Audienz mit Papst Johannes Paul II im Vatikan teil. Bis heute liest sie täglich die WAZ und löst mit Begeisterung die Rätsel. Besonders stolz ist sie auf ihre Freundschaft mit dem Schlagerstar Tony Marshall („Schöne Maid“) – der ihr schon einige persönliche Geburtstagsständchen vorgesungen hat.

Geheimnis eines erfüllten Lebens? Humor, selbst gekochtes Essen und ab und zu einen Eierlikör

Was ist ihr Geheimnis für ein langes und erfülltes Leben? „Humor, selbst gekochtes Essen, Kaffee und sonntags ein Frankfurter Kranz“, schmunzelt sie. Und ab und zu ein Eierlikörchen. Das wollte sie heute eigentlich in größerer Runde trinken – doch das verschiebt sie wegen Corona aufs kommende Jahr. Heute feiert sie im Kreise ihrer Lieben. Mit Kaffee, Kuchen und vielleicht doch einem Schlückchen Eierlikör.

