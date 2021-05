Reislingen

Zwei Online Info-Veranstaltungen von Wolfsburg AG und Wobcom zum Glasfaserausbau in Reislingen Süd-West und auf dem Windberg gibt es am Dienstag, 1. Juni, und Donnerstag, 17. Juni, jeweils um 19 Uhr. Über die Plattform Zoom können Interessierte mit Smartphone, Tablet oder PC teilnehmen. Mitarbeitende der Stadtwerke und der Wobcom berichten über die Vorteile eines Glasfaseranschlusses, die notwendigen Schritte für die Nutzenden und Details der Ausbaupläne.

Zugriff über Zoom mit Kenncode

Ein Zugriff ist an beiden Tagen auf der Webseite unter wobcom.de/online-infoveranstaltung möglich. Die kostenlose App „ZOOM Cloud Meetings“ gibt es im App-Store oder bei Google Play. Die Zugangsdaten für die jeweilige Informationsveranstaltung: Dienstag, 1. Juni, Meeting ID 962 9015 8605, Kenncode: 494929; Donnerstag, 17. Juni, Meeting ID 945 7603 5905 Kenncode: 520582.

Bei weiteren Fragen sind Mitarbeitende des Service der Wobcom an beiden Tagen bis 21 Uhr unter der Telefonnummer 05361/8911 555 oder per E-Mail an glasfaser@wobcom.de erreichbar. Schon jetzt können für die Ausbaugebiete Reislingen Süd-West/Windberg, Klieversberg, Neuhaus und Sandkamp, die Glasfaserverträge unter glasfasermadeinwolfsburg.de online gebucht werden, die Frist während der Markterkundungsphase läuft bis 31. August.

