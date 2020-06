Barnstorfer gibt Tipps: Deshalb lieben Insekten seinen Garten

Barnstorf

Singende Vögel, summende Hummeln und sirrende Libellen: Wer über den kleinen Pfad durch Eike Bovensmanns Garten in Barnstorf läuft spürt sofort, dass hier die Natur den Takt angibt. Für seinen natur- und insektenfreundlichen Garten hat Bovensmann 2018 einen Preis des Agenda-21-Forums gewonnen. Aktuell läuft der Wettbewerb wieder, Bürger können Fotos von ihren Gärten und Balkons einsenden. Wie ein insektenfreundlicher Garten aussehen kann, hat sich die WAZ bei dem Barnstorfer angeschaut.

Aufgeräumt, vermeintlich pflegeleicht und geschottert – so sehen laut der Stadt und dem Naturschutzbund ( Nabu) viele Gärten aus. Um diesem Trend entgegen zu wirken und die Wolfsburger für naturnahe Gärten zu begeistern, hat das Wolfsburger Agenda-21-Forum „Erhaltung der biologischen Vielfalt“ mit der Unterstützung der Stadt den Wettbewerb ins Leben gerufen.

Der Teich als Biotop

Bovensmann schüttelt beim Gedanken an die aktuellen Garten-Trends nur den Kopf, er hat dafür wenig Verständnis. Das Herzstück seines Gartens stellt ein kleiner Teich dar. Er ist mit zahlreichen Pflanzen dicht bewuchert: „Bewachsene Wasserflächen bieten mehr Lebensraum für Libellen und Frösche“, erklärt der Barnstorfer, der sich beim Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) engagiert. Insbesondere die Libellen nutzen die Pflanzen gerne zur Eiablage.

Gut getarnt: In Bovensmanns Gartenteich fühlen sich auch die Frösche wohl. Quelle: Roland Hermstein

Damit eine Wasserfläche für die Natur einen Mehrwert hat, gilt es laut Bovensmann einige Dinge zu beachten: „Ein Teich sollte nicht nur Steilufer haben, sondern auch Flachwasserzonen. Dadurch können Vögel in ihm baden und Amphibien kommen rein und raus. Für Frösche und Fische sollte es außerdem einen ganz tiefen Bereich geben.“ Die Ufer seines Teichs hat Bovensmann teilweise mit Totholz befestigt, es bietet Insekten und Molchen Zuschlupf.

Nützliches Unkraut

Neben dem Teich des Barnstorfers wächst etwas Giersch. Die Pflanze ist vielen vor allem als lästiges Unkraut bekannt. Bovensmann sieht das anders: „Er ist als Bodendecker nützlich, weil er bei Trockenheit ein gutes Kleinklima in seiner Umgebung erhält. Außerdem schmeckt er im Salat.“ Die Devise des Barnstorfers ist deshalb: Vermeintliches Unkraut nicht gleich wegrupfen, sondern nur in Schach halten, wenn es nötig ist. „Brennnesseln sind für viele Schmetterlingsraupen ein wichtiges Futter. Man sollte ihr Wachstum allerdings begrenzen, zum Beispiel an einem Zaun“, erklärt der Naturfreund. Er düngt in seinem Garten nur wenige Pflanzen, wie die Apfelbäume und ist überzeugt, sich dadurch Probleme zu ersparen: „Löwenzahn wuchert zum Beispiel nur, wenn man düngt.“

Die „richtigen“ Pflanzen

Neben das vermeintliche Unkraut hat Bovensmann unter anderem Wildrosen gepflanzt. Sie haben einfache Blüten und duften intensiv. Von veredelten Gartenrosen hält der Barnstorfer wenig: „Gefüllte Rosen sind für die Natur nicht viel Wert.“ Die Hummeln in seinem Garten tummeln sich an diesem Morgen vor allem um eine kleine Pflanze mit leuchtend gelben Blüten: das sogenannte Schöllkraut. Es ist für seinen gelben Milchsaft bekannt, der in der Naturheilkunde insbesondere bei Hautkrankheiten zum Einsatz kommt. Bovensmann ist überzeugt: Viele Pflanzen, die Insekten und Vögel anlocken, bieten dem Menschen ebenfalls einen Mehrwert. Als Beispiele zählt er Himbeeren, Johannisbeeren und Obstbäume auf, aber auch wilde Erdbeeren und Wildkräuter wie die Knochblauchsrauke.

Das richtige Insektenhotel

Damit sich die Insekten in seinem Garten noch wohler fühlen, bietet Bovensmann ihnen Hilfen zum Nisten und Überwintern an. Dabei zeigt der Barnstorfer fasziniert ein kleines Stück Ofenholz: Winzige Löcher beweisen, dass Insekten die Rinde für ihre Brut verwendet haben. Ein größeres Astloch ist darüber hinaus mit Wachs befüllt – eine Hummel nutzt es ebenfalls für die Brut: „Ich konnte beobachten, wie sie sich den ganzen Tag an dem Loch zu schaffen gemacht hat“, berichtet Bovensmann.

Hier brütet eine Hummel: Eike Bovensmann zeigt, dass die Wildbienen ein kleines Astloch aus einem Stück Ofenholz nutzen. Quelle: Roland Hermstein

Als der Naturfreund vor zwei Jahren beim Wettbewerb der Stadt mitmachte, gewann er als Preis ein Insektenhotel. Die Konstruktion gefällt ihm, viele Modelle aus dem Baumarkt hingegen weniger: „Wichtig ist zum Beispiel, dass die hohlen Stängel waagerecht angebracht sind und die Kanten glatt sind. Sonst können sich die Wildbienen daran den Flügel zerfetzen.“ Während viele Arten die waagerechten hohlen Stängel verwenden, greifen andere lieber auf markhaltige Stängel zurück. Sie müssen allerdings senkrecht hängen. Zapfen von Tannen und Kiefern haben laut Bovensmann nichts im Insektenhotel zu suchen. Sie ziehen oft Ohrwürmer und andere Feinde der Bienen an, die ihnen die Nektarvorräte streitig machen.

Für die Vögel hat Bovensmann Nistkästen angebracht. In einem großen Baum hinter dem Haus ziehen unter anderem Kohlmeisen ihre Jungen groß. Der Garten bietet ihnen durch die Insekten und die Teiche ausreichend Nahrung und Wasser.

Kein Rasen weit und breit

Grüner Rasen ist in Bovensmanns Garten nicht zu finden: „Wenn jemand Kinder hat, dann verstehe ich, dass er eine große Grasfläche braucht. Aber wenn die Kinder groß sind nutzen viele den Rasen gar nicht mehr.“ Der Barnstorfer empfiehlt die Fläche stattdessen zu bepflanzen.

Die Beete des Naturfreunds wirken auf den ersten Blick sehr wild. Alles ist dicht bewachsen, vereinzelt stehen lange Gräser herum. Für Bovensmann zählt im Garten vor allem eines: „Eine starke Vielfalt ist wichtig. Viele der Pflanzen haben sich hier selber angesiedelt.“ Er empfindet die Gartenarbeit als Hobby und Ausgleich zum Arbeitsalltag: „Ich höre hier den ganzen Tag ein Vogelkonzert, das ist wunderschön.“

In seinem Garten kann Eike Bovensmann abschalten. Quelle: Roland Hermstein

Der pflegeleichte Garten

Personen, die wenig Zeit für den Garten haben oder aufbringen wollen, rät der Barnstorfer zu einer Wildblumenwiese: „Die muss man nur ein- oder zweimal im Jahr mähen.“ Darüber hinaus empfiehlt Bovensmann Naturhecken mit heimischen Pflanzen zur Begrenzung des Grundstücks. Geeignet seien etwa Liguster, Schlehe, Steckpalme, schwarzer Holunder, Wildrosen oder Weißdorn.

Wettbewerb: Naturnahe Gärten und Balkone gesucht Das Agenda-21-Forum und die Stadt Wolfsburg suchen natur- und insektenfreundliche Gärten oder Balkone. Wer einen entsprechenden Garten hat oder einen einrichten möchte, kann noch bis Ende August maximal fünf aktuelle Fotos von seinem Garten oder Balkon einsenden. Auf die besten Gärten warten spannende Preise, zudem ist ein Sonderpreis für die Umwandlung eines „Schottergartens“ in einen naturnahen Garten vorgesehen. Das Naturschutz-Zentrum in der Lönsstraße 5a nimmt die Fotos digital oder gedruckt entgegen. E-Mail: nzwob@wolfsburg.de. Weitere Informationen und Beispiele für insektenfreundliche Gärten: www.wolfsburg.de/wettbewerb2020

Von Melanie Köster