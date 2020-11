Neuhaus

So schön kann es im Keller sein: Der Käferschule am Standort in Neuhaus stehen jetzt zwei Räume für die Ganztagsbetreuung zur Verfügung. Der Serviceclub Round Table 54 half beim Herrichten des Bereichs, der künftig auch für kreative Werkstattangebote genutzt werden soll.

Round Table 54 Wolfsburg Round Table ist ein Serviceclub mit rund 3.500 Mitgliedern in Deutschland und über 40.000 Mitgliedern in 70 Ländern weltweit, die „Tabler“ genannt werden. Sie sind traditionell männlich und scheiden mit 40 Jahren automatisch aus, um so einen Zufluss neuer Ideen zu sichern. Parallel dazu gibt es „Ladies Circle“ mit weiblichen Mitgliedern. Die einzelnen Tische oder Tables – so werden die lokalen Clubs mit bis zu 25 Mitgliedern genannt – gestalten vor Ort auch eigene soziale Projekte. Die Mitglieder helfen ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Der Wolfsburger Table bestand im Mai 2020 seit 50 Jahren, die Jubiläumsfeier musste wegen der Corona-Pandemie aber ausfallen. Zurzeit engagieren sich 18 Mitglieder aus verschiedenen Berufsgruppen in der Wolfsburger Gruppe, zuletzt stieß im August Vito Garippo dazu.

Hintergrund der Renovierung sind die Corona-Schutzmaßnahmen an der Grundschule. Weil die Kinder in so genannten Kohorten unterrichtet werden, um unnötige Kontakte zu vermeiden, braucht auch die Ganztagsbetreuung jetzt mehr Platz. Der Round Table 54 berichtet, wie die Räume entrümpelt und neu gestaltet wurden. Beteiligt waren natürlich auch Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter und andere Eltern.

Kinder brachten Essen

Zum Schluss wurde geputzt – und die Kinder versorgten die Helfenden: Erstklässler Anton stellte einen Topf Kartoffelsuppe auf den Tisch und Drittklässlerin Jacqueline brachte Schokokuchen mit. Zum Schluss schenkte Schulleiterin Ulrike Svetlik allen ihr strahlendes Lächeln und sagte: „Gemeinschaftlich anpacken, wenn es notwendig wird, das bedeutet echte Schulgemeinschaft. Der Serviceclub Round Table 54 war nicht nur eine wirksame, sondern auch eine spontane Stütze bei dieser Aktion. Ein herzliches Dankeschön!“

Hilfe lässt sich nicht ausbremsen

Die Tabler freute sich sehr, endlich wieder ganz konkret etwas tun zu können. Corona schaffe es nicht, das soziale Engagement des Serviceclubs 2020 völlig auszubremsen. So laufen auch weitere Aktionen, wie etwa der Weihnachtspäckchenkonvoi oder die Finanzierung von Projekten durch „Apfelsaft für den guten Zweck“. Geld aus diesem Topf wurde zum Beispiel für die Unterstützung von Geflüchteten nach dem Brand im griechischen Lager Moria und auch für Materialen in der Käferschule genutzt.

