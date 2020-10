Fuhrenkamp: Deshalb kommt es beim Glasfaser-Anschluss zur Ungleichbehandlung

Vorsfelde

Am 17. November wird der mittlerweile stockende Ausbau des Glasfaser-Kabelnetzes in Wolfsburg Thema bei der Ortsratssitzung in Vorsfelde sein. Schon vorher möchte die Wobcom ein Missverständnis klarstellen, das es beim Grund für die Ungleichbehandlung von Anwohnern im Fuhrenkamp gab. Das Gebiet ist ein Sonderfall.

Eintrag beim Katasteramt zählt

„Der Fuhrenkamp gehört zu Vorsfelde/Nord und wird von den Stadtwerken eigenwirtschaftlich mit Glasfaser ausgebaut, hierfür werden keine Fördermittel in Anspruch genommen“, betont wobcom-Sprecherin Petra Buerke. Dass trotzdem nur Anwohner auf einem Teil des Gebietes in den Genuss von kostenlosen Hausanschlüssen kommen, hat einen anderen Grund: Es gibt ein Wohngebiet, das vom Katasteramt auch entsprechend mit einzelnen Grundstücken ausgewiesen ist, und es gibt die Kleingärtenanlage mit ihren einzelnen Parzellen. Aber: Die Kleingärten sind beim Katasteramt als ein einzelnes Grundstück erfasst. „Daher bekommt der Kleingartenverein auch nur einen Glasfaseranschluss für sein Vereinsheim. Es kann nicht jede einzelne Parzelle unentgeltlich angeschlossen werden. In den anderen ausgebauten Stadtteilen wurde bei Kleingartenvereinen auch so verfahren“, erklärt die Wobcom-Sprecherin.

Alternative: Stärkeres W-LAN

Wer von den Kleingärtnern einen eigenen Anschluss auf seiner Parzelle haben möchte, muss über die Kosten dafür deshalb einzeln mit der Wobcom verhandeln. Alternative: die Installation eines leistungsstarken W-LANs am Vereinsheim, um so die Parzellen mit einer höheren Bandbreite zu versorgen. Aber: „Die entstehenden Kosten müssen auch dann zu 100 Prozent von den Kleingärtner*innen getragen werden“, betont Buerke.

Von Andrea Müller-Kudelka