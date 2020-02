Große Ehre: Sport-Oskar für Wendschotter Grundschule

Wendschott

Das ist eine große Ehre: Die Grundschule Wendschott darf die begehrte Sport-Oskar-Trophäe bis zu den Sommerferien in ihren Räumen aufstellen. Sie wurde unter den Teilnehmer-Schulen ausgelost, die Kinder freuten sich riesig, als Volksbank-Direktorin Claudia Kayser ihnen am Dienstag den Wanderpokal feierlich in der Pausenhalle übergab.

Zu solch einer feierlichen Übergabe gehört natürlich eine besondere Begrüßung – für die war gesorgt: Die Kinder sangen ein Guten-Morgen-Lied in verschiedenen Sprachen. „So bin ich noch nie begrüßt worden“, staunte Claudia Kayser nicht schlecht. Sie hatte aber nicht nur den Sport-Oskar im Gepäck, sondern außerdem viel Lob für Kinder und Schulleitung.

Seit 2010 lädt die Volksbank in ihrem Direktionsgebiet Braunschweig/Wolfsburg durch ihr Kindernetzwerk United Kids Foundations zum Sport-Oskar ein. Und fast genauso lange ist die Grundschule Wendschott dabei. 300 Kinder treffen sich einmal im Jahr im VfL-Stadion am Elsterweg oder in der Sporthalle und absolvieren einen Parcours. Es ist ein Mix aus Geschicklichkeitsspielen, Laufen, Werfen und Gleichgewichtsübungen. Am Ende gibt es eine Staffellauf.

Nicht die Leistung steht im Vordergrund

Eins gefällt der Wendschotter Schulleiterin Stephanie Neumann daran besonders: „Nicht der Leistungsgedanke steht im Vordergrund, sondern der Spaß an Bewegung.“ Deshalb werden die Übungen nicht bewertet, es gibt keine Siegerehrung und der Wanderpokal wird ausgelost. „Wir wollen zeigen, wie schön Sport ist und nicht, wer schneller ist“, unterstrich Claudia Kayser. So lasse sich die Bewegungsarmut der heutigen Zeit erfolgreich bekämpfen. Aber auch Teamgedanke und faires Miteinander spielen bei dem Projekt eine wichtige Rolle.

Schönes Plätzchen gesucht

Jetzt muss die Grundschule Wendschott nur noch ein schönes Plätzchen für die Oskar-Trophäe finden. Nach den Sommerferien muss sie die Figur wieder abgeben, dann bekommt ihn die nächste Teilnehmer-Schule zugelost.

Das ist der Sport-Oskar Der Sport-Oskar der Volksbank BraWo Stiftung wird seit 2010 für Grundschulen in der Region angeboten. Denn der Kampf gegen Bewegungsmangel zählt zu den vorrangigen Zielen von United Kids Foundations. Ziel des Sportfestivals ist es, sportlich weniger aktiven oder begabten Kindern Freude an der Bewegung zu vermitteln. Hier gibt es keine Tränen, keine Enttäuschten, sondern nur Sieger. Eine Leistungsüberprüfung und Bewertung gibt es nicht. Die Bewegungsübungen sind von allen Kindern problemlos zu bewältigen.

Von Sylvia Telge