Neuhaus/Reislingen

Das ist eine richtig schöne Idee: Die SPD Neuhaus/Reislingen ließ jetzt Babybodys für frisch geborene Neubürger bedrucken – mit den Wappen der beiden Ortsteile Neuhaus und Reislingen. Am Freitag überreichten die drei Politiker Thomas Heyn, Rainer Jorde und Susanne Brüsch den ersten Body samt Blumenstrauß in Neuhaus: an Heyns Tochter Caren. Sie brachte gerade Töchterchen Nike-Malina zur Welt.

Die Kleine bekam von diesem besonderen Moment nicht viel mit. Sie schlummerte auf Mamas Arm. Die fünffache Mutter und ihr Mann Michael Krüger finden die Aktion prima: „In drei bis vier Monaten kann Nike-Malina den Body bestimmt tragen“, erklärte Caren Heyn. „Es ist ein schönes Erinnerungsstück für später“, findet Susanne Brüsch, die neu für den Ortsrat kandidiert.

Schöne Aktion für die Bürger

Jede frisch gebackene Mutter, jeder frisch gebackene Vater kann sich bei Thomas Heyn melden, dann gibt es einen Wappen-Body in Größe 62. Die Idee für die Aktion entstand in großer Runde. „Wir wollten etwas Schönes für unsere Bürger machen“, erklärt SPD-Ortsbürgermeisterkandidat Heyn. Wegen Corona sei der persönliche Kontakt schwierig. „Veranstaltungen sind seit einem Jahr nicht möglich“, bedauert Rainer Jorde. Wenn die Corona-Zahlen sinken, ändert sich das möglicherweise. Vielleicht kann dann im Sommer wieder das beliebte Backfestival stattfinden.

Die Babybodys mit Wappen:

Zur Galerie SPD-Ortsverein Neuhaus/Reislingen überreichte den ersten Wappen-Body

Weil große Veranstaltungen gerade nicht erlaubt sind, kommen die SPD-Politiker aus Reislingen und Neuhaus zu den Bürgern. Mit der Body-Aktion. Jeweils 20 Stück ließ der Ortsverein mit dem Reislinger Wappen bedrucken, jeweils 20 mit dem Neuhaus-Wappen. Thomas Heyn wählte dafür die Farbe Gelb: „Das passt zu Mädchen und Jungs.“ Er habe sich da von seiner Tochter beraten lassen.

Wer in Reislingen oder Neuhaus wohnt und gerade ein Baby bekommen hat und einen Wappen-Body möchte, sollte sich bei Thomas Heyn melden: unter Tel. (0176) 83 22 16 18 oder per Email: thomas.heyn1967@googlemail.com.

Von Sylvia Telge