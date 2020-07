Nordsteimke

Die Stadt Wolfsburg nutzt die Sommerferien (16. Juli bis 26. August), um den Umbau der Fünf-Arm-Kreuzung zu beschleunigen. Der erste Bauabschnitt soll Anfang September fertig sein, der zweite Bauabschnitt zum Jahresende. Dafür sind jeweils Vollsperrungen nötig.

Die Arbeiten an der Fünf-Arm-Kreuzung laufen seit Mai – die Kreuzung soll so umgestaltet werden, dass sie übersichtlicher ist und der Verkehr besser fließt. Zudem sollen Raser ausgebremst werden. Aktuell laufen Straßen- und Kanalbau parallel – unter Vollsperrung. Zunächst wurden der Regenwasserkanal erneuert und die Straßenbauarbeiten gestartet. „Nach der Herstellung der ungebundenen Tragschichten werden Borde, Gossen und Straßenabläufe hergestellt“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Gehwege ausbauen, Beleuchtung erneuern

Danach werden die Gehwege ausgebaut und die Straßenbeleuchtung erneuert. Anschließend sollen Trag- und Deckschicht auf den Asphalt eingebaut werden. Dieser erste Bauabschnitt umfasst die Steinbeker Straße und die südliche Hehlinger Straße. Von Anfang September bis Mitte Dezember soll der zweite Bauabschnitt folgen – wieder mit Vollsperrung. Er beinhaltet die nördliche Hehlinger Straße von der Einmündung Am Park bis Kreuzung Hans-Wirth-Weg/Querstück – sie wird komplett erneuert. Außerdem verlegt die Stadt die Bushaltestelle an der Steinbeker Straße von der Feuerwehr zum Büssinghaus. Kosten für den Straßenbau: rund 610 000 Euro. Kosten für den Kanalbau: etwa 215 000 Euro.

In Zahlen: Im Zuge des Projektes, so die Stadt, werden 250 Meter Kanal, 14 Schächte sowie im Straßenbau etwa 350 Meter Natursteinborde und -rinnen, 1 600 Quadratmeter Asphaltfahrbahn und 1 300 Quadratmeter Gehwegpflaster neu hergestellt.

