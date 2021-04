Frühjahrsputz in Hehlingen kann im April starten – mit Corona-Auflagen

Hehlingen

Trotz der Corona-Pandemie plant der Hehlinger Ortsrat noch im April einen Frühjahrsputz. Nach Absprache mit der WAS könne man sich einen „Familien-Sammeltag“ vorstellen, sagt Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker (CDU). Eine konkrete Planung gibt es aber noch nicht.

CDU möchte einen coronakonformen Frühjahrsputz in Hehligen

Die Initiative für den Frühjahrsputz ging von der Hehlinger CDU aus: In der Natur rund um Hehlingen habe sich „viel Müll angesammelt“, schreibt CDU-Fraktionssprecher Rene de Vries in einer offiziellen Anfrage an die Stadt Wolfsburg. Dieser Müll könne „schlimme Folgen“ für Tier und Natur haben. Deshalb möchte die CDU einen coronakonformen Sammeltag unter Schirmherrschaft des Ortsrates organisieren.

Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker hat jetzt mit der Wolfsburger Abfallentsorgung und Straßenreinigung (WAS) besprochen, unter welchen Umständen ein derartiger Frühjahrsputz aktuell möglich sei. Die WAS verwies auf das Beispiel Brackstedt: Dort rief der Förderkreis zu einem Familien-Sammeltag auf – das heißt: Die Müllsammler gingen nicht in großen Gruppen, sondern als Familienverband auf Müllsuche. Es gab mehrere Sammel- und Ausgabepunkte.

Der Ortsrat möchte den TSV Hehlingen wieder mit ins Boot holen

„So etwas schwebt uns in Hehlingen auch vor“, sagt von Steimker. Die WAS stelle Handschuhe und Müllsäcke zur Verfügung und fahre den gesammelten Abfall anschließend ab. Familien können sich dann mit Handschuhen und Müllsäcken versorgen und dann auf Abfalljagd gehen. „Details und Termin müssen wir noch abstimmen“, so von Steimker. Und natürlich wolle man auch den TSV Hehlingen wieder mit ins Boot holen.

Rene de Vries pocht darauf, dass es schnell geht – „bis Ende April“ müsse der Putztag über die Bühne gehen. Sonst sei das Gras zu hochgewachsen, so dass man den Müll schlicht nicht mehr sehe und finde. Eine Erfahrung, die der Hehlinger Ortsrat bereits vor einigen Jahren gemacht habe.

Von Carsten Bischof