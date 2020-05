Früh übt sich: Amerika-Fan aus Vorsfelde fährt gleich zwei US-Autos

Vorsfelde

Für die einen sind es antiquierte Spritschlucker, für die anderen die coolsten Autos überhaupt: US Cars. Der Vorsfelder Finn Kahrens besitzt gleich zwei Ami-Autos und würde „niemals“ etwas anderes fahren. Er ist gerade mal 19 Jahre alt und kurz vorm Abitur.

Seine Amerika-Leidenschaft wurde ihm sprichwörtlich in die Wiege gelegt: Seine Eltern haben oft in den USA Urlaub gemacht und dabei Land und Leute lieben gelernt. „Wir haben sogar einige Male überlegt, dort hinzuziehen“, sagt Uwe Kahrens (59) nachdenklich. Aber es gebe eben nicht nur Licht in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch viel Schatten – „deshalb sind wir in Deutschland geblieben“.

Ami-Autos und Rockabilly

Aber irgendwie ist die Liebe zu Amerika von den Eltern auf den Sohn übergeschwappt: „Ami-Autos haben mich schon immer begeistert“, sagt er schmunzelnd. Nicht nur das: Der 19-Jährige trägt Cowboyhut und Boots – fast immer. Außerdem mag er Countrymusik und Rockabilly, spielt seine Lieblingssongs auf Gitarre, Mandoline und Bass mit. Das einzige, was lange fehlte, ist ein US Car.

Vor vier Jahren überzeugt er seinen Vater: „Wir brauchen ein Ami-Auto.“ Gemeinsam recherchieren sie im Internet, besuchen Treffen und werden fündig: Uwe Kahrens kauft sich einen 1976 Chevrolet Camaro – natürlich mit fettem V8-Motor und dem unnachahmlichen Blubbern. Auch Sohn Finn macht sich auf Recherchetour: „Ich wollte einen Pick Up mit Lkw-Zulassung und H-Kennzeichen.“ Denn nur so kann sich der Schüler das Vergnügen leisten. Deutschland, Amerika, Schweden, Holland – „wir haben überall geschaut“, berichtet er.

Pick Up aus Isenbüttel

Und wird in Isenbüttel fündig: „Dort stand ein Chevrolet C 10 Pick Up von 1980 – den haben wir uns gleich angeschaut.“ Und gekauft. Fahren durfte er das Schätzchen zunächst nicht – „ich hatte noch keinen Führerschein“, sagt er lachend. Dann als er ihn mit 17 (begleitet) endlich fahren darf, blubbert er mit seinem Chevy zu US-Car-Treffen und gewinnt beim 1.-Mai-Treffen in Braunschweig sogar einen Pokal. Aber ihm blutet zunehmend das Herz, wenn er mit seinem Oldie über salzige deutsche Winterstraßen rollt.

„Also habe ich mich nach einem Alltagsauto mit Gasanlage umgeschaut“, sagt er. In Leipzig wird er fündig: Dort steht ein Jeep Cherokee von 1996 mit Gas- und Benzintank. „Allerdings nur mir sechs Zylindern...“ Dafür mit coolen Airbrushes auf den Türen: Schöne Häuser zieren den Offroader. Auch mit ihm gewinnt er einen Pokal in der Kategorie „Jeep And Offroad“. Er liebt beide Amis: „Sie paaren Schönheit mit Kraft“, schwärmt der 19-Jährige. Die Schönheit sieht er durch die Patina hindurch: „Beide Autos erzählen ihre Geschichten. Ich habe Kontakt zu den Vorbesitzern der Autos in den Staaten und kenne die komplette Geschichte der Autos.“

Weitere Autofans infizieren

Nicht nur das: Er ist mitten drin in der US-Car-Szene, nimmt regelmäßig an den Treffen in Wolfsburg und Gifhorn teil. „Die norddeutsche Szene wächst und wächst“, sagt er begeistert. Aber: Jetzt steht erst einmal das Abitur an oberster Stelle. Danach Jura-Studium: „Ich möchte als Anwalt arbeiten.“ Aber nicht nur: „Ich kann mir auch vorstellen, US Cars zu kaufen und zu verkaufen.“ Auf dass der Ami-Virus noch viele weitere Autofreunde infiziert...

Von Carsten Bischof