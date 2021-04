Vorsfelde

Im Keller eines Hauses im Mühlenbusch in Vorsfelde ist in der Nacht zu Donnerstag eine Wäscheschleuder in Brand geraten. Eine Anwohnerin regierte zum Glück rechtzeitig und alarmierte die Feuerwehr. Die rückte auch sofort an – allerdings gestaltete sich die Suche nach der Ursache als knifflig.

Um 2.52 Uhr ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Vorsfelde ein. Unter Leitung des stellvertretenden Zugführer Patrick Gries rückten 12 Feuerwehrleute in die Vorsfelder Südstadt aus. Ziel war ein Einfamilienhaus im Mühlenbusch. Dort hatte eine Frau Brandgeruch im Keller wahrgenommen. Ein Trupp mit Atemschutz wurde zur Kontrolle in den Keller geschickt und stellte Brandgeruch sowie eine leichte Verqualmung fest.

Bildergalerie vom Einsatz im Mühlenbusch:

Zur Galerie Die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde ist in der Nacht zu Donnerstag zu einem Einsatz im Mühlenbusch ausgerückt. Eine Wäscheschleuder war in Brand geraten.

Ein defektes Stromkabel löste den Brand aus

„Da der Trupp kein offenes Feuer feststellen konnte, wurde zunächst die Ölheizung vermutet“, berichtet Sprecher Volkmar Weichert. Ein unter den Kameraden befindlicher Heizungsbaumeister habe diese auch kontrolliert. Doch die Heizung war nicht die Ursache. Daraufhin untersuchten die Feuerwehrleute den Keller samt aller Stromkabel mittels einer Wärmebildkamera. „So konnte der Verursacher gefunden werden, eine in die Jahre gekommene Wäscheschleuder, dessen Stromkabel defekt waren“, so Weichert.

Der Rest war Routine: Die Einsatzkräfte räumten die Wäscheschleuder aus dem Keller und lüfteten die Räume mit Hilfe eines Überdruckbelüfter ordentlich durch. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Von Christian Opel