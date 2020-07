Feuerwehr Vorsfelde stoppt Ölfilm auf der Aller

Vorsfelde

Bei einem Einsatz in der Aller musste die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde am Donnerstag einen Ölfilm aus dem Wasser entfernen. Durch einen technischen Defekt sei bei dem einsetzenden Regen am Nachmittag Altöl in die Aller gespült worden.

Um 15.28 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Vorsfelde in die Helmstedter Straße gerufen. Da das Feuerwehrhaus in derselben Straße liegt, war die Anfahrt nicht weit. An der Aller wurden die Einsatzkräfte bereits von der unteren Wasserbehörde erwartet.

Das Altöl wurde abgeschöpft

Die Feuerwehrleute errichteten Ölsperren, damit der Ölfilm nicht weitertreiben konnte. Dann wurde das Altöl abgeschöpft und Ölbindemittel eingesetzt, berichtete Volkmar Weichert, Sprecher der Feuerwehr.

Aufgrund der geringen Wassertiefe konnten die Feuerwehrleute mit Watehosen in der Aller stehen und das Schlauchboot muste nicht ins Wasser gelassen werden. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden an, bis das gesamte Öl von der Wasseroberfläche entfernt war.

