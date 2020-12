Der Bewohner in der Straße Zum Heidgarten hatte noch Glück: Ein Rauchmelder weckte ihn rechtzeitig auf. Auch ein Nachbar wurde wach und brach die Wohnungstür auf.

Feuerwehr Vorsfelde löscht brennenden Adventskranz in Wohnung

