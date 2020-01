Feueralarm in Vorsfelde: Handtücher brennen in der Wohnung

Vorsfelde

Wieder ein Feueralarm im Akazienweg in Vorsfelde: Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde und Berufsfeuerwehr Wolfsburg eilten am Donnerstag kurz nach 17 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung. Die Einsatzkräfte holten einen Bewohner aus der Bewohner und übergaben ihn dem Rettungsdienst.

Erst Essen, jetzt Handtücher

Ausgelöst wurde der Alarm diesmal durch brennende Handtücher. „Wir waren bereits kürzlich dort“, berichtet Volkmar Weichert, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Vorsfelde. Damals sei Essen auf dem Herd angebrannt und man habe ebenfalls den Bewohner aus der Wohnung holen müssen. Diesmal rückten die Helfer unter der Leitung des stellvertretenden Zugführers Patrick Gries aus. Die Feuerwehrleute löschten die Handtücher und lüfteten die Wohnung.

Von Carsten Bischof