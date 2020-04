Feuer in Hehlingen: Sperrmüll steht lichterloh in Flammen

Hehlingen

Feuer in Hehlingen: Am Freitagabend löschte die Feuerwehr einen Sperrmüllhaufen, der lichterloh brannte. Da der Abfall an einer Garage lag, war Eile geboten. Doch die Einsatzkräfte bekamen das Feuer unter Kontrolle noch bevor es sich auf umliegende Gebäude ausbreiten konnte.

Brand: Anwohner hören einen lauten Knall

Gegen 21.45 Uhr brach das Feuer in der Webergasse in Hehlingen aus. Anwohner hörten einen lauten Knall und sahen dann auch die Flammen, die sich schnell ausbreiteten, und alarmierten per Notruf die Feuerwehr. „Vermutlich lag eine Spraydose in dem Müllhaufen und flog wegen der Hitze in die Luft. Das würde den lauten Knall erklären“, sagt Hehlingens Ortsbrandmeister Stefan Zerbe.

Sperrmüll in der Webergasse in Hehlingen brannte. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Hehlingen

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Hehlingen war auch die Berufsfeuerwehr mit einem Löschzug im Einsatz. Gemeinsam rückten die Kräfte dem Brand zu Leibe. Die Flammen zogen eine Garage in Mitleidenschaft, aber die Einsatzkräfte konnten durch schnelles und effektives Eingreifen verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet.

Feuer in Hehlingen : Polizei ermittelt

Bis 23 Uhr dauerten die Löscharbeiten an. Mit einer Wärmebildkamera wurde im Anschluss noch nach Glutnestern gesucht. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und hat Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung aufgenommen.

Von Claudia Jeske