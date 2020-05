„Fenstergespräche“: Eltern und Kinder reden mit ihren Erzieherinnen

Vorsfelde

Für Familien mit kleinen Kindern ist die Bewältigung der Corona-Krise nicht leicht. Um es Eltern und Kindern etwas leichter zu machen, bietet die Vorsfelder St. Petrus-Kita sogenannte „ Fenstergespräche“ an – eine Aktion, die sehr gut angenommen wird.

Kontakt zu Familien nicht verlieren

Kita-Leiter Detlef Heubach macht sich schon seit Beginn der Corona-Beschränkungen Mitte Mai große Sorgen, denn: „Kinder und Home Office – das ist für Familien eine hohe Belastung, die sie gar nicht kennen. Und mit der sie oft auch gar nicht richtig umgehen können.“ Deshalb habe er mit seinem Team von Anfang an gesagt: „Wir wollen den Kontakt zu unseren Kindern und deren Eltern nicht verlieren.“ Obwohl zuhause, sollten die Kinder Bilder malen (“Wie geht es Dir in der Corona-Krise?“) und Fürbitten für die Osterandacht basten. Aktuell arbeitet die Kita an einem Musikvideo ( WAZ berichtete).

Anzeige

„ Fenstergespräche “ sind beliebt

Zudem bietet das Team seit einiger Zeit „ Fenstergespräche“ an: „Die Familien können zur Kita kommen und durchs offene Fenster mit den Erziehern sprechen“, erklärt Heubach. „Die Resonanz ist viel größer, als wir vermutet haben.“ Und er sieht sich in seinen Befürchtungen bestätigt: „Viele Kinder sind verstört. Sie hören im Fernsehen, dass sie ’Virenschleudern’ seien und fühlen sich schuldig daran, dass andere Leute krank werden und sie selbst nicht in die Kita dürfen.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Ein wenig Normalität“

Da könne der Fenster-Kontakt zur Erzieherin helfen, wieder einmal „ein wenig Normalität“ zu erleben. Und ihnen ein wenig von ihrer Last zu nehmen. Aber je länger die Kinder nicht in die Kita dürfen, desto größer werde die Distanz. Und gleichzeitig gebe es für bestimmte Kinder eine Notbetreuung – „das macht es nicht leichter...“Auch viele Eltern würden das Fenstergespräch nutzen, „um einfach mal ihre Sorgen loszuwerden“. Aber er sehe Licht am Ende des Tunnels, so Heubach: „Es gibt immer mehr Lockerungen.“

Horsmans spendet 300 Corona-Masken

Auch Geschäftsfrau Gunda Horsmans brachte jetzt Licht in die Kita: Sie spendete der Kita 300 Corona-Behelfsmasken plus 75 Euro. „Das Geld sind Spenden von Menschen, denen wir Masken geschenkt haben“, berichtet sie. Sie hatte Anfang der Woche kostenlos Masken in Vorsfelde verteilt ( WAZ berichtete).

Lesen Sie auch:

Von Carsten Bischof