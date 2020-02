Feiern und bewegen: So schön war die lange Sportnacht

Wolfsburg

„Ein Abend für alle“: Unter diesem Motto hat der SV Brackstedt am Freitag mit einigen Aktiven eine lange Sportnacht in der Turnhalle des Vereins gefeiert. Die Veranstaltung war ein Teil des umfangreichen Programms zum 100. Geburtstag des SV in diesem Jahr.

Sportler verschiedener Sparten waren zusammen aktiv

Ob Fußball, Volleyball oder Brennball: „Heute ist eine gute Gelegenheit, um Leute zu treffen, die man sonst nicht sieht. Außerdem holen wir ein paar alte Spiele raus“, sagte Organisator Dominik Ulrich. Passend dazu spielte er mit Sportlern verschiedener Sparten des SV und einigen Gästen Völkerball. „Völkerball oder Brennball kennen wir alle aus der Schule, haben es aber schon ewig nicht mehr gespielt“, berichtete Torsten Fischer, der beim SV Brackstedt Zumba-Kurse gibt.

Die lange Sportnacht in Bildern:

Zur Galerie Die Teilnehmer spielten unter anderem Brenn- oder Völkerball. Die Aktion war Teil des Programms zum 100-jährigen Bestehen des Vereins.

Er und seine Mitstreiter waren sich einig: „Der Abend ist eine schöne Sache, er stärkt das Vereinsleben. Da muss man mitmachen, wenn so etwas angeboten wird!“ Knapp eine Stunde nach Beginn der Veranstaltung, sahen das leider nicht alle Brackstedter so – nur rund ein Dutzend Gäste hatten sich aufs Spielfeld in der Sporthalle getraut, wenige weitere saßen am Rand. Die Tischtennis-Sparte trainierte noch in der Halle nebenan.

Auch einige Nicht-Brackstedter kamen zur langen Sportnacht

Auf dem Völkerball-Feld waren dafür auch einige Nicht-Brackstedter: Petra Fröleke spielt eigentlich Volleyball beim TV Jahn und Heike Ziemens aus Rühen war ebenfalls als Gast da. Sie kam mit Carola Kaiser-Hornstein, die ebenfalls in Rühen wohnt und in Brackstedt Volleyball spielt: „Ich bin hier beim Volleyball, weil es nur hier eine Mixed-Mannschaft gibt und zum 100. Geburtstag kommt man natürlich gern.“

SV Brackstedt : Große Jubiläumsfeier steigt im September

Neben einer großen Geburtstagsfeier im September hat der SV noch einige weitere Veranstaltungen geplant: „Wir wollen zu unserem 100. Jubiläum dem Dorf etwas bieten und machen deshalb nicht nur die eine große Feier“, erklärte Ulrich. Am 14. März geht das Festprogramm des Vereins mit einer Zumba-Party, auch „Zumbaton“ genannt, weiter.

Von Melanie Köster