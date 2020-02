Elche feiern Geburtstag mit Musikshow und Marsch durch Vorsfelde

Vorsfelde

Wenn man schon Geburtstag hat, kann man es auch krachen lassen: Der Vorsfelder Fanfarenzug Elche wird 65 Jahre alt und lädt deshalb am 2. und 3. Mai zum 10. Internationalen Musikfestival und zum Bezirkswettstreit nach Vorsfelde ein. Höhepunkte sind die Musikshow am Samstagabend in der Sporthalle im Schulzentrum sowie ein Marsch aller Musikzüge durch die Vorsfelder Innenstadt am Sonntagmittag.

„Wir wollen Vorsfelde und uns selbst ein Highlight schenken“, sagt Volker Hogrefe, bei den Elchen gemeinsam mit Frank Becker für die Organisation des Events zuständig. „Außerdem wollen wir uns und unsere Musik nach außen präsentieren.“ Denn, und das ist ein schmerzlicher Aspekt: „In der Region sterben immer mehr Musikzüge. Deshalb wollen wir für unsere Musik werben.“

150 Musiker reisen an

Und zwar mit hochkarätigen Musikgruppen: „Wir rechnen mit 15 bis 20 Musikzügen“, ergänzt Frank Becker. „Die ersten Zusagen aus Dänemark, Holland und Deutschland haben wir schon.“ Die Elche planen mit rund 150 musizierenden Gästen. Die übrigens im Vorsfelder Schulzentrum übernachten und von insgesamt 80 bis 100 ehrenamtlichen Helfern betreut werden.

Das zweitägige Musikzugtreffen beginnt am Samstag, 2. Mai, um 13 Uhr mit dem Aufstellen des Maibaums am Vorsfelder Ütschenpaul. „Da werden die ersten Musikzüge schon spielen“, verspricht Volker Hogrefe. Das Platzkonzert soll rund zwei Stunden dauern. Anschließend haben die Musiker genügend Zeit, um sich auf die große Musikshow in der Sporthalle vorzubereiten: Das Event soll rund drei Stunden dauern. Dabei treten alle Musikzüge nacheinander auf, manche marschieren beim Spielen, andere nicht. „Es wird ein Spektakel“, verspricht Frank Becker.

Aftershow-Party

Nach der offiziellen Musikshow ist eine Aftershow-Party in der Halle geplant. „Wir wollen gemeinsam Geburtstag feiern“, sagt Elche-Chef Stefan Kassner. Aber nicht zu wild, denn: Am Sonntag, 3. Mai, beginnt bereits um 8.30 Uhr der Internationale Bezirkswettbewerb im Eichholz. Bis 18.30 Uhr stellen sich die Musikzüge einer Fachjury. Ab 13 Uhr marschieren die Züge durch die Vorsfelder Innenstadt und spielen dabei um den „Bürgerpokal“ der Stadt Wolfsburg – hier entscheidet eine dreiköpfige Jury, die aus drei Vorsfeldern bestehen wird. „Wer das sein wird, verraten wir noch nicht.“ Die Moderation des Spektakels übernimmt Frank Becker alias „Ördschi“.

Die Elche selbst bereiten sich seit rund einem Jahr auf dieses Event vor und sehen sich gut gerüstet. Aber: „Wir könnten noch Helfer und Sponsoren gebrauchen“, sagt Stefan Kassner. Interessierte können sich über die Homepage www.fanfarenzug-elche-vorsfelde.de melden.

Von Carsten Bischof