Zaubern, Akrobatik und als Tier durch die Manege springen – das erleben die Kinder des Kinder- und Familienzentrums Vorsfelde jedes Jahr bevor sie in die Schule entlassen werden. Für die Kinder ein großer Spaß und ein gelungener Abschluss der Kita-Zeit. Doch das Zirkusprojekt steht auf der Kippe: Den Eltern fehlen die Einnahmen aus Bazaren, Tombola und dem Sommerfest, mit der sie das Projekt bislang finanzierten. Denn wegen Corona fielen all diese Veranstaltungen in diesem Jahr aus. Jetzt wollen die Eltern Mundschutze nähen, und mit den Einnahmen des Projekt retten.

Zirkusprojekt : Ein gelungener Abschluss der Kita-Zeit

„Die Kinder freuen sich immer sehr auf den Zirkus, sie fiebern richtig auf den Start des Zirkus hin“, sagt Elternvertreterin Antje Klingauf. Für die Kinder sei dieses Zirkusprojekt enorm wichtig, denn das Selbstbewusstsein werde vor dem Eintritt in die Schule nochmal gestärkt und die Gemeinschaft gefördert. Der große Auftritt am Ende der Zirkustage sei dann noch mal ein gelungener Abschluss der Kindergarten-Zeit. In den vergangenen Jahren fand die Aktion in Zusammenarbeit mit echten Artisten unter einem bunten Zeltdach statt. Die Kinder schlüpften dann auch mal in die Rolle eines Dompteurs – oder auch Löwen.

Wegen Corona: Mutter Nadine Stiegert näht Masken, um das Zirkusprojekt am Leben zuhalten. Quelle: Privat/ Antje Klingauf

Die Corona-Krise machte den Eltern in diesem Jahr jedoch einen Strich durch die Rechnung. Beim Sommerfest wurden bislang aus dem Kuchenverkauf und der Tombola Erlöse generiert genauso wie beim Weihnachtsfest. Diese Einnahmequellen seien jetzt weggebrochen, sagt Klingauf. Schade auch: Abgesagt wurde auch die geplante 50- Jahr-Feier in der Kita.

Deshalb haben sich Kita-Mütter vorgenommen, mit dem Verkauf von Nasen-Mund-Schutze mit weihnachtlichen Motiven das Projekt zu retten. Am 7. Dezember soll der Verkauf starten, rund 120 Masken wollen die fleißigen Mütter in den nächsten Tagen nähen.

Maskenverkauf: Hier gibt es alle Infos

Für ihre Aktion benötigen die Mütter noch Weihnachtsstoffe und Gummibänder. Wer das Maskenprojekt unterstützen möchte, kann sich per Mail an die Elternvertreterin unter antje.klingauf@gmx.de wenden. Masken können ebenfalls bei ihr bestellt werden.

