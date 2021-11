Familie kämpft seit zwei Jahren um Versetzung eines Rollator-Häuschens

Vorsfelde

Simone Lübbe aus Vorsfelde weiß nicht mehr, was sie noch tun soll, um ihren Eltern zu helfen. „Seit zwei Jahren kämpfen wir jetzt schon vergeblich“, sagt sie. Dabei wäre die Angelegenheit an den Reihenhäusern im Vorsfelder Mühlenbusch, wo alle drei wohnen, aus ihrer Sicht mit nur wenigen Handgriffen erledigt. Doch der Hausmeister und die Immobiliengesellschaft, die die Häuser von der Neuland gekauft hat, würden einfach nicht auf ihre wiederholte Bitte reagieren.

Seit Mitte der 1990er Jahre lebt Simone Lübbe in einer Mietwohnung im Süden Vorsfeldes, und nur einige Hauseingänge weit entfernt wohnen ihre Eltern. Das ist gut, denn die beiden sind mittlerweile 75 und 79 Jahre alt und benötigen jetzt häufig ihre Unterstützung. Vor dem Haus der Tochter steht ein Container, der wie gemacht scheint für den Rollstuhl ihres Vaters und den Rollator ihrer Mutter. Und er wird nicht genutzt, denn das Ehepaar, für den die Neuland den Container einst aufgestellt hat, ist verstorben. Allerdings ist der Weg für die Eltern vom Hauseingang der Tochter bis zu ihrer eigenen Wohnung zu weit, um ihn ohne Gehhilfe zu bewältigen. Auch wenn es nur rund 500 Meter sind.

Zum Rein- und Raustragen der Gehhilfen fehlt die Kraft

Die Lösung scheint einfach. „Der Container ist ja nicht schwer, den könnte man ohne große Probleme transportieren“, sagt Simone Lübbe. Sie selbst hat nämlich ebenfalls gesundheitliche Probleme – unter anderem mit den Gelenken und mit dem Herzen. Deshalb fehlt auch der Tochter die Kraft, Rollstuhl und Rollator immer wieder aus der oder in die Wohnung zu tragen. Nachbarn kann sie auch nicht um Hilfe bitten. „Wegen der Sanierung wohne ich inzwischen als einzige in diesem Treppenaufgang“, erzählt sie. Deshalb stehen Rollator und Rollstuhl jetzt draußen, nur durch eine Plane geschützt.

Schimmel im Bad: Zurzeit werden viele der alten Wohnungen in der Nachbarschaft saniert. Danach allerdings steige die Miete, hat Simone Lübbe erfahren. Quelle: Britta Schulze

Über das defekte Flurlicht oder den Schimmel im eigenen Bad ärgert sich die Tochter etwas weniger, obwohl sie spätestens seit einer Operation im Mai ein angeschlagenes Immunsystem hat. „Es sind eben alte Häuser“, sagt Simone Lübbe. Auch als die Gebäude der Neuland gehörten, hätte immer mal wieder etwas repariert werden müssen. „Aber da gab es wenigstens Ansprechpartner vor Ort! Wenn ich jetzt bei der Verwaltung in Berlin anrufe, geht entweder niemand ran oder ich werde unfreundlich abgefertigt.“ Die jüngste Antwort bekam der Mieterverein, der sich in ihrem Auftrag ebenfalls an die Firma gewandt hatte, in dieser Woche: „Wir kümmern uns“, teilte man zum Thema Container mit. Und um den offenen Schacht im Bad zu schließen, werde eine Firma beauftragt. Simone Lübbe bleibt skeptisch, denn das sei ihr schon mehrfach versprochen worden.

Von Andrea Müller-Kudelka