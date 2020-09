Vorsfelde

Die Vorsfelder Polizei sucht Zeugen von einem Fahrradunfall: Am Freitagmorgen wurde eine 54-jährige Radfahrerin bei einem Unfall auf dem Bruchgartenweg schwer verletzt.

Pedelec-Fahrerin stürzte und verlor das Bewusstsein

Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr fuhr die 54-Jährige mit ihrem E-Bike in Richtung der Straße An der Meine. Dabei sei ihr ein weißer Laster oder ein weißes Wohnmobil entgegengekommen. Abgestellte Baucontainer hätten die Fahrbahn verengt. Laut Polizei stürzte die Pedelec-Fahrerin „aus ungeklärter Ursache“ und zog sich schwere Verletzungen zu.

Sie habe das Bewusstsein verloren. Ersthelfer hätten Rettungssanitäter verständigt – die hätten die Verletzte ins Klinikum gebracht. Dort habe sie das Bewusstsein wiedererlangt. Den Unfall selbst habe sie erst am Montag melden können. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 053 63/ 80 97 00 zu melden.

Von der Redaktion