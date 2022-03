Fahnen, Flohmarkt und Gebete in Vorsfelde für Opfer des Krieges in der Ukraine

Vorsfelde

Seit Samstagnachmittag wehen am Platz vor der Petruskirche in Vorsfelde drei blaue Fahnen mit weißen Friedenstauben. Ortsrat und Kirchengemeinde hatten gemeinsam zur Friedenskundgebung aufgerufen. Ortsbürgermeisterin Sandra Straube wies im Rahmen der Veranstaltung zudem auf weitere Solidaritäts-Aktionen für die vom Krieg Betroffenen in der Ukraine und Geflüchtete in Deutschland hin.

„Es ist nur ein Symbol, aber es bedeutet sehr viel“, sagte Propst Ulrich Lincoln mit Blick auf die Fahnen. Er erläuterte, dass die Friedenstaube mit dem Palmzweig im Schnabel auf eine biblische Geschichte zurückgeht: die von der Sintflut. Der Zweig, den der Vogel trägt, ist ein Sinnbild der Hoffnung – in der Bibel für das Ende der Sintflut, in der modernen Deutung für die Hoffnung auf Frieden. „Immer ist Krieg – irgendwo auf der Welt. Und jetzt spüren wie das fast am eigenen Leib“, so der Propst. Der Angriff auf die Ukraine sei ein Angriff auf den Frieden und die Demokratie in ganz Europa. „Gegner der Demokratie gibt es auch hier. Deshalb müssen wir Widerstand leisten – nicht mit Waffen, sondern indem wir für unsere Überzeugung auf die Straße gehen“, appellierte er.

Friedensflaggen gehisst: Unter den Fahnen versammelten sich die Vorsfelder am Samstag, ein Flohmarkt für die Ukraine-Hilfe ist an der Kirche am 26. und 27. März geplant. Quelle: Roland Hermstein

Vor Ort begrüßte Sandra Straube auch Frank Hocke, der gemeinsam mit seiner Partnerin Katharina Rosch die Montags-Kundgebungen am Wolfsburger Rathaus initiiert hat. Seit Kriegsbeginn gilt das Gedenken dort nicht nur den Toten der Corona-Pandemie, sondern auch den Opfern von Tod und Vertreibung durch den Krieg mitten in Europa.

Spielzeug-Verkauf zu Gunsten der Katastrophenhilfe

Straube las das Gedicht „Krieg dem Kriege“ von Kurt Tucholsky vor und dankte Hocke ebenso für sein Engagement wie der Propsteijugend in Vorsfelde, die einen Spielzeug-Flohmarkt zu Gunsten der Ukraine plant – inklusive Tombola. Der Erlös soll auf das Konto der Diakonie Katastrophenhilfe eingezahlt werden. Die Veranstaltung findet am Samstag, 26. März, von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag, 27. März, von 14 bis 18 Uhr rund um die Petruskirche statt. Kinder sind aufgerufen, Spielsachen für den Verkauf zu spenden. Angenommen werden sie auf dem Propsteihof (An der Propstei 2) am Montag, 14. März und Dienstag, 22. März, jeweils von 16 bis 18 Uhr sowie am Donnerstag, 17. März, 15 bis 17 Uhr.

Im Rahmen des Flohmarkts wird es am Samstag, 26. März, um 12 Uhr eine Friedensandacht für Kinder geben. Straube wies darauf hin, dass außerdem an jedem Donnerstag um 18 Uhr die Gelegenheit für ein Friedensgebet in der Petruskirche mit musikalischer Begleitung gegeben ist. Bis auf weiteres. Propst Lincoln sagte: „Heute ist Tag 17 seit Kriegsbeginn. Wer weiß, ob wir bald die Wochen oder gar Jahre zählen müssen.“

Von Andrea Müller-Kudelka