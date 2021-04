Reislingen

Seile, Bälle, Ringe oder Schaumstoffteile – das Materiallager der Mehrzweckhalle des FC Reislingen ist groß. Das und noch viel mehr können die Schüler der Käferschule benutzen, wenn sie für ihren wöchentlichen Sportunterricht in die Sporthalle des Vereins gehen. Die Halle hatte der FC Reislingen zur Nutzung für den Sportunterricht angeboten, nachdem die Sporthalle der Käferschule wegen der Erneuerung des Daches vorübergehend geschlossen werden musste.

Dreifeldhalle bekommt ein neues Dach

Nicht nur die Kinder sind begeistert über die vielen Sportgeräte und die Möglichkeit, Sportunterricht zu haben. Auch die beiden Vereinsmitglieder Rainer Jorde und Thomas Heyn freuen sich über das gemeinsame Projekt mit der Käferschule: „Wir wollten die Käferschule unterstützen und den Sportunterricht in unserer Halle ermöglichen. Neben der Halle haben wir natürlich eine Vielzahl an Sportgeräten für den Unterricht. Die Begeisterung der Kinder ist deutlich zu spüren“, sagt Jorde, Spartenleiter für Gymnastik. In der Sporthalle der Käferschule, der Dreifeldhalle, wird momentan das Dach erneuert und ein Gerüst innen verhindert, dass der Unterricht stattfinden kann. Vereinsvorstand Thomas Heyn betont: „Wir haben durch die momentane Situation die Möglichkeit, unsere Mehrzweckhalle für den Sportunterricht zur Verfügung zu stellen, und wollten der Käferschule damit unter die Arme greifen. Man hilft, wo man kann – das ist unser besonderer Dorfcharakter.“

Und hier noch eine Bildergalerie:

Zur Galerie In Reislingen hilft man sich gegenseitig. Das zeigt auch das Engagement des FC Reislingen für die Käferschule. Weil deren Sporthalle nicht nutzbar ist, laden Thomas Heyn und Rainer Jorde die Klassen in die Bötzelhalle ein. Und dort dürfen die Kinder auch das Material des Vereins nutzen.

Weil der Sportunterricht sonst draußen stattfinden müsste, ist es eine tolle Alternative, bei Kälte und Regen auf die Mehrzweckhalle ausweichen zu können. Ulrike Svetlik, Schulleitung der Käferschule, sagte. „Es ist wirklich ein Traum, die Halle als Ersatz für unsere Sporthalle zu haben. Das macht es auch möglich, dass sich die Kinder gerade jetzt während der Corona-Zeit bewegen können”. Mehrmals in der Woche findet der Unterricht der Käferschule für alle Klassen jetzt in der nahegelegenen Halle statt. „Wir haben ein tolles Verhältnis und einen sehr engen Kontakt zum FC Reislingen. Gegenseitiges Helfen wird im Dorf sehr groß geschrieben“, so Svetlik.

Freude und Spaß am Turnen kann man den Kindern direkt von den Gesichtern ablesen. Lena (8) und Wenke (8) erzählten: „Wir finden toll, dass wir in die Halle können. Draußen Sport machen war langweilig und kalt. Wir machen einen Parcours und spielen Spiele. Am besten gefällt uns die Sprossenwand – beim ersten Mal war es schwierig, aber jetzt macht es Spaß.”

Von Michèle Joppe