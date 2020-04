Endlich: Umbau der Fünfarm-Kreuzung in Nordsteimke beginnt

Nordsteimke

Ein großer Wunsch geht für Nordsteimke in Erfüllung: der Umbau der so genannte Fünfarm-Kreuzung kommt. Viele Jahre wurde darüber diskutiert und gestritten, am 4. Mai ist der Baubeginn. Der gesamte Ortsrat ist höchst erfreut darüber. Jetzt hoffen natürlich alle Politiker, dass die Umgestaltung etwas bringt und den Ort vom Durchgangsverkehr befreit. „Es ist eine Möglichkeit, dass wir das schaffen“, sagt Hans-Georg Bachmann, Ortsbürgermeister von Barnstorf/ Nordsteimke.

Er persönlich glaube auch fest daran, dass es gelingt. Denn durch die Umgestaltung des Fünfarm-Knotens nahe des Lindenhofs gebe es keine Zeitersparnis gegenüber der Umgehungsstraße. Statt über L 322, Kreisel und Hasselbachstraße fahren viele Autofahrer über die Steinbeker Straße. Viele glauben, dass dies eine Abkürzung in Richtung Wolfsburg (oder umgekehrt) trotz Rechts-Vor-Links-Regelung und Tempo 30 sei.

„Aufgelöste Form mit Verlegung der Bushaltestelle“

Durch die Umgestaltung ist es das mit Sicherheit nicht mehr der Fall. Um das zu erreichen, entschieden sich Politik und Verwaltung gemeinsam für die Variante mit dem sperrigen Titel „Aufgelöste Form mit Verlegung der Bushaltestelle zum Heinrich-Büssing-Haus“.

Ein Video zur Fünf-Arm-Kreuzung in Nordsteimke :

Das bedeutet: Die bisherige Kreuzungsform wird „aufgelöst“, dafür entstehen zwei T-Kreuzungen – der Durchgangsverkehr muss also künftig zweimal stoppen und verliert dadurch Zeit. Er kann nicht mehr geradeaus durch den Ort rollen: „Wir hoffen, dass die vermeintliche Abkürzung damit unattraktiv wird“, so Bachmann. Seine Vize Harald Hoppe hofft außerdem auf die „Vernunft der Autofahrer“.

Projekt erfolgt in zwei Bauabschnitten

Das Gemeinschaftsprojekt von Straßen- und Kanalbau erfolgt in zwei Bauabschnitten – mit Vollsperrung. Zum ersten Bauabschnitt gehören die Steinbeker Straße und die südliche Hehlinger Straße. Hier beginnt die Vollsperrung am 4. Mai und dauert etwa bis Anfang September.

Der Busverkehr wird während des ersten Bauabschnitts umgeleitet über die Hehlinger Straße, Rodelandring, Kalkbergweg zur Steinbeker Straße und umgekehrt. Die Haltestelle Steinbeker Straße wird in dieser Zeit nicht angefahren, alle anderen Haltestellen werden weiter bedient.Im zweiten Bauabschnitt wird die nördliche Hehlinger Straße von Einmündung Am Park bis einschließlich Kreuzung Hans-Wirth-Weg/Querstück erneuert. Dieser Teil ist von Anfang September bis Mitte Dezember gesperrt.

250 Meter Kanal und 14 Schächte entstehen

Im Zuge des Projektes werden rund 250 Meter Kanal, 14 Schächte und im Straßenbau etwa 350 Meter Natursteinborde und -rinnen, 1600 Quadratmeter Asphaltfahrbahn und 1300 Quadratmeter Gehwegpflaster neu hergestellt.

Die bisherige Bushaltestelle an der Feuerwehr wird vor das Büssinghaus in der Steinbeker Straße verlegt. Die Kosten für den Straßenbau liegen bei rund 610 000 Euro, für den Kanalbau auf etwa 215 000 Euro. Vor Baubeginn informiert die Stadt die direkt betroffenen Anlieger noch im Detail über den Bauablauf in einer Wurfsendung. Für die notwendigen Einschränkungen bittet sie um Verständnis.

