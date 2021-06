Erstklässler: Vier Grundschulen in Wolfsburg sind restlos ausgebucht

Wendschott/Reislingen/Ehmen

Das Anmeldeverfahren für Kinder, die im Schuljahr 2022/23 eine erste Klasse in Wolfsburg besuchen wollen, ist so gut wie abgeschlossen – und wie schon oft gibt es Ärger, weil nicht alle Grundschulstandorte so viele Schülerinnen und Schüler aufnehmen können, wie es sich die Eltern wünschen. Der Schulausschuss wird sich in seiner Online-Sitzung am 16. Juni mit dem Thema befassen. Die Stadtverwaltung gibt einen ersten Überblick über die maßgeblichen Zahlen.

Ausnahme für Grundschule Ehmen-Mörse

Losverfahren gibt es demnach in Wendschott, in der Käferschule (Reislingen/Neuhaus) und an der Grundschule 7 in Alt Wolfsburg. Eine Ausnahmegenehmigung soll es erneut für die Grundschule Ehmen-Mörse geben. Dort wurden 120 Kinder angemeldet – 16 mehr, als eigentlich vorgesehen. Diese Grundschule läuft vierzügig. Um ein Losverfahren zu vermeiden, soll für den neuen Jahrgang im Schuljahr 2022/23 eine fünfte Klasse eingerichtet werden. Ein Unterrichtsraum sei vorhanden und die Ganztags-Betreuung gewährleistet, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Eine Ausnahmegenehmigung für eine dritte Klasse wünscht sich die CDU auch für den zweizügigen Standort Wendschott. Dort aber reicht der Platz baulich nicht aus. Ähnlich sieht es an der Käferschule aus, wo am Standort in Reislingen bereits Bauarbeiten für eine Erweiterung laufen, und in Alt-Wolfsburg, wo traditionell Kinder der umliegenden Dörfer unterrichtet werden, die seit der Eingemeindung 1972 keine eigene Grundschule mehr haben. An allen drei Standorten muss gelost werden.

1223 Kinder angemeldet, 260 noch nicht

Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden bis zum Stichtag am 27. Mai 1223 Kinder für die Einschulung 2022/23 angemeldet. Ähnlich wie im Vorjahr sind 260 Schülerinnen und Schüler bisher noch nicht von ihren Eltern angemeldet worden – sie werden jetzt angeschrieben. „Im Vergleich lässt sich eine Steigerung der Anmeldezahlen erkennen“, so Stadtsprecher Daniel Gruß. 2020 waren am Stichtag 1105 Kinder angemeldet.

Auch künftig werde es aufgrund der steigenden Zahl von Kindern Losverfahren geben müssen, obwohl der Rat der Stadt bereits 2018 den Ausbau der Grundschul-Kapazität beschlossen hat, prognostiziert Gruß.

Hier wird gebaut Stadtweit stehen laut Aussage der Schulverwaltung ausreichend Kapazitäten an allen Schulformen zur Verfügung – nur nicht immer direkt am gewünschten Standort. Wegen der steigenden Zahl von Kindern in Wolfsburg wird zudem weiter ausgebaut. Zurzeit laufen Maßnahmen an der Käferschule, der Grundschule Ehmen-Mörse und der Grundschule Hattorf Heiligendorf. In Vorbereitung sind Anbauten an der Grundschule Wohltberg und der Grundschule Sülfeld. Saniert werden soll die Grundschule Heidgarten in Vorsfelde und ein Neubau ist für die Primarstufe der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Kreuzheide geplant.

Übrigens: Auch bei den Fünftklässlern muss im Schuljahr 2021/22 wieder gelost werden – an den gleichen weiterführenden Schulen wie in den Vorjahren: Phönix-Gymnasium, Gymnasium Fallersleben und Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule. Das Anmeldeverfahren wurde am Freitag abgeschlossen. „Einzig an der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule waren vom Losverfahren Wolfsburger Kinder betroffen“, so die Schulverwaltung. In Fallersleben und Vorsfelde sind demnach ausschließlich Kinder aus den Nachbarkreisen Gifhorn und Helmstedt betroffen.

Von Andrea Müller-Kudelka