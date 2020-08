Barnstorf

In der Barnstorfer Feldmark erinnert neuerdings ein Gedenkstein an die Erdgas-Tiefenbohrungen vor 45 Jahren. Diese Bohrungen waren für das kleine Dorf eine aufregende Zeit. Die WAZ traf sich direkt am Stein mit Zeitzeugen – und die wussten einiges zu berichten.

Zu Zeiten der weltweiten Ölkrise in den 1970er Jahren suchten Experten deutschlandweit nach Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten. „Erdgas und Erdöl hat man in der ganzen Lüneburger Heide vermutet“, berichtet Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann. „Auch bei uns in Barnstorf gab es Probebohrungen.“ In der Barnstorfer Feldmark habe man in 7000 Metern Tiefe Erdgas vermutet.

Anzeige

Erdgas-Bohrungen in Barnstorf – eine Bildergalerie:

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zur Galerie Viele ältere Barnstorfer erinnern sich noch heute an die Erdgas-Bohrungen Mitte der 1970er Jahre. Die WAZ sprach mit Zeitzeugen.

Arbeiter aus dem Emsland errichteten 1975 auf einem Feld einen riesigen Bohrturm. „Die Arbeiter kamen übrigens aus Barnstorf“, erinnert sich Hugo Dreher. „Aber aus Barnstorf in der Nähe von Diepholz.“ Gewohnt hätten die Arbeiter in mehreren Wohnwagen in der Nähe des Gasthauses „Zur schönen Aussicht“. Und: „Dort gingen sie abends gerne ein Bier trinken.“ Eine gute Gelegenheit für viele Barnstorfer, um mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Denn, so Dreher: „Viele waren neugierig auf das, was gerade passierte.“

Laut Hans-Georg Bachmann erfasste Barnstorf eine Art von Goldgräberstimmung: „Einige dachten, wir seien das ’Dallas’ von Wolfsburg.“ Damit spielt er auf die beliebte (aber erst 1978 gestartete) US-Serie „Dallas“ an, in der es um eine steinreiche Öl-Dynastie geht. „Einige liefen sogar in Cowboy-Hüten rum. Auch die Arbeiter.“

So locker und entspannt waren nicht alle: Die Landwirte seien verärgert gewesen: „Sie haben vor Schäden für die Landwirtschaft gemahnt“, so Friedhelm Bussius. Sie sollten Recht behalten: Die Bohrungen dauerten nur rund ein Jahr. „Aber die Landwirtschaft hat mehr als 20 Jahre benötigt, um die Bodenstruktur wieder halbwegs zu beseitigen und das Bodenleben neu aufzubauen“, ergänzt Hans-Georg Bachmann. Noch heute seien die Schäden an den Äckern zu erkennen.

Der Bohrbetrieb lief rund um die Uhr, sieben Tage die Woche

Andere waren genervt, weil sie nicht schlafen konnten: „Der Bohrbetrieb lief rund um die Uhr, sieben Tage die Woche“, berichtet Manfred Boy. „Das war ein ganz schöner Lärm.“ Besonders laut seien die Rohrwechsel gewesen. Man habe Rohre aus der Tiefe hochgeholt und den Bohrkopf gewechselt. Arbeiter hätten ihm erzählt, dass die Erde in 4000 Metern Tiefe rund 130 Grad heiß sei – das erhöhe die Beanspruchung und den Verschleiß.

Dann lächelt er: Einen defekten Bohrkopf hat er damals mitgenommen – als Andenken. „Er hat einen Durchmesser von 22 Zentimetern“, sagt Boy. „Den legen wir vielleicht mal neben den Gedenkstein.“ Erdgas wurde in Barnstorf übrigens nicht gefunden...nach rund einem Jahr zogen die Arbeiter aus Barnstorf samt Bohrturm wieder ab. Aber die Erinnerungen blieben.

Von Carsten Bischof