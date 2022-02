Velstove

Die Wolfsburger Störche kommen zurück: Der Velstover Storch hat als einer der ersten in der Region wieder sein Nest am Feuerwehrhaus bezogen. Anwohnerin Ina-Maria Schinzel beobachtete ihn erstmals am vergangenen Dienstag bei „einer kurzen Stippvisite“.

„Heute steht er wieder auf seinem Nest und ist fleißig am Sortieren“, berichtete sie am Samstagmorgen. Der Velstover Storch trifft traditionell früh in Wolfsburg ein: Im vergangenen Jahr landete das Tier am 5. Februar am Feuerwehrhaus, 2o2o sogar schon am 31. Januar. Vor rund einem Jahr musste der Storch allerdings aufgrund der frühen Ankunft einen heftigen Wintereinbruch überstehen und verließ das Nest deshalb kurzzeitig wieder. Als es taute, kehrte er zurück, später traf auch seine Partnerin wieder in Wolfsburg ein.

Wartet auf die Partnerin: Der Velstover Storch ist traditionell früh dran. Quelle: Britta Schulze

In Gifhorn sind ebenfalls die ersten Störche angekommen

Auch im Nachbarlandkreis Gifhorn haben Anwohner bereits die ersten Störche gesichtet. Die Vögel, die schon angekommen sind, haben vermutlich nicht allzu weit entfernt überwintert. Störche, die aus Afrika zurückkehren, kommen laut Experten erst im März wieder nach Norddeutschland. Viele Wolfsburger dürften sie mit Vorfreude erwarten.

Von Melanie Köster