Wird in Wendschott zu viel gebaut – und willkürlich? Die Bürger Gemeinschaft Wendschott sieht das so und hatte die Verwaltung aufgefordert Stellung zu beziehen. das tat Stadtbaurat Kai.Uwe- Hirschheide jetzt in schriftlicher Form und teilte mit: Schon jetzt müssten sich Bauherren an sehr enge Vorgaben halten.