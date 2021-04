Engagiert: Vorsfelder schicken 1000 Corona-Schutzmasken nach Tansania

Vorsfelde

Der Vorsfelder Förderverein Meru/Ngereyani denkt auch mitten in der Corona-Pandemie an seine Partnerschule in Tansania: Die Helfer bereiten jetzt 1000 FFP2-Masken für den Transport nach Afrika vor. Die Masken sind eine Spende der Gauss PSA GmbH in Wolfenbüttel.

Hintergrund: Die Kirchengemeinde St. Petrus/Heiliggeist hat seit vielen Jahren eine Partnerschule in Tansania – die Schule im Massai-Dorf Ngereyani mit immerhin 600 Schülern. „Mit der Hilfe aus Vorsfelde konnten bereits neue Toiletten und Lehrerunterkünfte gebaut sowie die Räumlichkeiten renoviert und mit Elektrizität versorgt werden“, berichtet Willi Dörr vom Förderverein Meru/Ngereyani.

2018 besuchte eine Gruppe aus Vorsfelde die Schule in Ngereyani

Gegründet wurde der Förderverein nach einer Reise 2018 unter der Leitung der damaligen Pastorin Beate Stecher. Damals besuchte die Gruppe auch die Schule in Ngereyani. Jetzt sendete diese Schule einen Hilferuf nach Vorsfelde: Es würden Corona-Schutzmasken fehlen. Darauf wurde der Fördervereins-Vorsitzende Thomas Klingelschmitt sofort aktiv und fand in Lei Wang, Geschäftsführer der Gauss GmbH, einen Unterstützer: Der spendete 1000 FFP2-Masken.

Diese Masken will der Förderkreis jetzt so schnell wie möglich nach Tansania zur betroffenen Schule schicken. „Natürlich sammeln wir weitere Spenden“, betonte Fördervereins-Sprecher Willi Dörr. Schließlich gebe es an der Schule in Ngereyani noch genug zu tun.

Von Carsten Bischof