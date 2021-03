Endlich: Baustelle für Velstover Dorfgemeinschaftshaus ist eingerichtet

Velstove

Endlich geht es los: Die Stadt hat die Baustelle für den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Velstove eingerichtet. Der offizielle Spatenstich ist für die kommende Woche geplant – allerdings coronabedingt ohne Besucher und Festakt.

„Wir freuen uns natürlich, dass es jetzt endlich los geht“, sagt Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns (CDU). „Wir haben so viele Jahre lang für dieses Dorfgemeinschaftshaus gekämpft und immer wieder mit Verzögerungen zu kämpfen gehabt.“ Dann hatte Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) die Baugenehmigung für das Dorfgemeinschaftshaus auf der 600-Jahr-Feier von Velstove verkündet, später wurde der Baubeginn von 2020 auf 2021 verschoben.

Der Ortsrat besteht auf einem offiziellen Ersten Spatenstich

Jetzt geht es endlich los – aber nicht, wie ursprünglich von der Stadt geplant, ganz still und ganz leise: „Nein, nach all den Problemen erwarten wir vom Ortsrat aus einen offiziellen Baubeginn“ betont Angelika Jahns. Damit zeige man allen Bürgern, dass sie jetzt tatsächlich ihr Dorfgemeinschaftshaus bekommen und sich der jahrelange Kampf gelohnt habe. Offizielle Daten und Details will die Stadt in der kommenden Woche bekannt geben.

Die hatte schon vor Wochen angekündigt, dass der Baustart „Ende März“ erfolgen werde. 2022 soll der neue Bürgertreff eingeweiht werden.

Von Carsten Bischof