Vorsfelde

Einbruch im Vorsfelder Schützenhaus: Zwischen Samstagabend 20 Uhr und Sonntagnachmittag 15.45 Uhr sind Unbekannte in die Räume der Schützenhaus-Gaststätte an der Meinstraße in Vorsfelde eingebrochen. Offenbar mit der Hoffnung auf Bargeld – doch die Kasse war leer.

Was beziehungsweise ob überhaupt etwas erbeutet wurde und wie hoch der Gesamtschaden ist, wird momentan ermittelt. „Das Restaurant war geschlossen. Da war nicht viel zu holen. Ob Getränke fehlen, weiß ich noch nicht genau“, sagt Pächter Jovi Davidovic.

Schubladen und Schränke durchsucht

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei zerstörten die Täter die Glaseinfassung einer Fensterwand im Eingangsbereich und gelangten durch das entstandene Loch in die Räumlichkeiten des Gastronomiebetriebes. Schubladen und Schränke wurden anschließend durchsucht. Danach verschwanden die Personen und flüchteten unerkannt.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet oder zumindest gehört haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation Vorsfelde oder an die Kripo in Wolfsburg unter der Rufnummer05361/46460.

Von der Redaktion