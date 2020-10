Einbruch in Wohnung in Vorsfelde

Vorsfelde

Einbrecher sind am Donnerstagabend zwischen 19 und 22 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Busch-Straße in Vorsfelde eingestiegen. Was sie dabei genau erbeuteten und wie hoch der Gesamtschaden ist, steht laut Polizei noch nicht fest.

Den Ermittlungen zufolge öffneten die unbekannten Täter gewaltsam die Hauseingangstür zu dem Mehrfamilienhaus. Anschließend gelangten sie zur Wohnung im Hochparterre und brachen auch hier die Wohnungstür auf. Danach betraten und durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Täter über den Balkon und entkamen unerkannt in der Dunkelheit.

Hinweise von Zeugen an die Polizeistation in Vorsfelde oder unter Telefon (05361) 46 46 0.

