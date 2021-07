Einbruch in Nordsteimke: Polizei schnappt betrunkenen Jugendlichen

Nordsteimke

Ein betrunkener Jugendlicher ist am späten Donnerstagabend in den Aldi in Nordsteimke eingebrochen und hat Lebensmittel gestohlen. Die Polizei schnappte ihn.

Der 17-Jährige legte sich freiwillig auf den Boden

Alarmiert wurden die Polizisten laut Sprecherin Melanie aus dem Bruch am Donnerstag gegen 23.37 Uhr: Es habe einen Einbruch in ein Geschäft in der Hehlinger Straße in Nordsteimke gegeben. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, bemerkten sie an dem Aldi eine eingeschlagene Scheibe. Im Inneren sahen sie laut Polizeibericht, wie sich eine Person bewegte. Sie forderten die Person auf, sich auf den Boden zu legen – was der 17-Jährige dann auch tat.

Die Eltern holten den Jugendlichen aus dem Klinikum ab

Der Wolfsburger war offensichtlich stark betrunken – ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Die Beamten riefen einen Rettungswagen, denn der Jugendliche hatte sich beim Einstieg durch die kaputte Scheibe leicht verletzt und musste versorgt werden. Bevor der Krankenwagen vor Ort war, schlief der ­17-Jährige auf dem Boden des Geschäfts ein.

Im Klinikum wurde er medizinisch versorgt, dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Anschließend mussten ihn seine Eltern aus dem Klinikum abholen.

Von Carsten Bischof