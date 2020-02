Vorsfelde

Einbrecher waren in Vorsfelde unterwegs: Durch ein Fenster stiegen am Wochenende die Täter in ein Wohnhaus in der Ernst-August-Straße ein und erbeuteten eine kleine Menge Bargeld.

Einbruch ereignete sich am Wochenende

Den polizeilichen Ermittlungen nach ereignete sich der Einbruch zwischen dem Freitagmittag und dem Montagmorgen, als die Besitzer nicht zu Hause waren. Bislang liegen noch keine Hinweise auf die Täter vor.

Polizei sucht Zeugen für den Vorfall in Vorsfelde

Bei der Tatortaufnahme zeigte sich, dass die Unbekannten zunächst versuchten, die Terrassentür aufzubrechen, bevor sie bei einem Fenster erfolgreich waren. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363-992290 in Verbindung.

Von der Redaktion